Dujovne, sobre pasajes al exterior: "No hay en estudio aumentar ningún impuesto"

Economía El Gobierno analiza aumentar los impuestos a quienes viajen al exterior

Ocurre luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, deslizara a modo de anticipo una posible modificación en ese sentido.Dujovne acudió este martes al Senado donde compareció ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso. Allí, expuso sobre el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional pero también sobre la situación de la economía del país.En ese contexto, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna consultó al ministro sobre las palabras de Marcos Peña, quien en relación a un posible incremento impositivo en los pasajes aéreos internacionales sostuvo en declaraciones a radio La Red que "es algo que está sobre la mesa" lo cual "se analizará, pero en el marco de una decisión más amplia, que es cómo llegar al equilibrio fiscal".Horas más tarde y ante la Comisión, el titular de la cartera de economía desmintió al jefe de Gabinete y negó que esto sea una posibilidad mostrando distancia entre ambos. "Nosotros no pensamos que vayamos a resolver la vida de los argentinos aumentando los impuestos", dijo."Ahora, sí sabemos que hay distintos sectores sugiriendo aumentos en impuestos a los pasajes al exterior. Escuchamos esos reclamos y como tal se consideran, pero no tenemos bajo estudio en este momento modificar ningún impuesto ni aumentar ninguna alícuota de ningún impuesto en la Argentina", concluyó.Dujovne echó por tierra las declaraciones de ambos funcionarios y dejó en claro que no habrá aumentos impositivos.Fuente: Ambito.com.