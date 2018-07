Los cereales conquistan más tierras en zona núcleo: es la mayor en 10 años

El trigo va por la mayor área en 10 campañas y el maíz le quitará más hectáreas a la soja en el verano, según la Bolsa de Rosario.



La campaña 2018/19 se encamina a confirmar la tendencia alcista que vienen mostrando los cereales desde 2015, en que el gobierno eliminó las trabas comerciales cristalizadas en retenciones y Registros de Operaciones de Exportación (Roe).



El éxito se debe, según la GEA, a que el clima ha acompañado como no lo hizo en, al menos, las tres campañas anteriores.



En la campaña 2015, la falta de agua permitió implantar sólo 70 por ciento de la intención de siembra; mientras que en 2016 y 2017, ocurrió lo contrario: inundaciones y napas al borde de la superficie, restaron unas 100 mil hectáreas que podrían haberse pintado de verde.



"Esta vez la situación es diferente: las napas están mucho más bajas, hace dos semanas que no llueve y el viento sur ingresa masas de aire frío y seco que hacen más fácil el avance de las sembradoras", indicó la GEA.



Y añadió: "En esta semana, el progreso fue impresionante, se incorporaron casi 300 mil hectáreas. Se llevan ya 1,15 millones implantadas y hay un gran optimismo". Más rotación De acuerdo con el reporte de la GEA, otro indicador del buen momento del trigo es un hecho inédito al menos en los últimos años: muchos lotes están repitiendo la rotación trigo-soja por dos campañas consecutivas.



Y ya se habla también de que el maíz, con una perspectiva de precios mucho mejor que la soja, conquistará más tierras hasta hace no mucho reservadas a la oleaginosa.



"La reina de la región seguiría al mando pero cedería, hasta hoy, 100 mil ha, que se sumarían al millón de hectáreas con maíz del año pasado. El rendimiento que se necesita para cubrir los costos del cultivo sería hasta un 10 por ciento menor que la campaña pasada. Sin embargo, la alta inversión inicial le pone un serio límite al cultivo en la región", aclaró la GEA.



Fuente: Agrovoz.