El dólar extendió su caída: bajó 41 centavos

En medio del corsé monetario que impulso el gobierno nacional en el mercado cambiario mediante la suba de encajes bancarios, la subasta de divisas provenientes del FMI y la licitación de Letes, que se pueden suscribir en Lebac, el dólar se hundió 41 centavos a $ 28,67 y acumula un retroceso de casi un peso en las dos últimas ruedas en bancos y agencias de la city porteña.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se derrumbó 50 centavos a $ 27,80 en una rueda que tuvo un comportamiento irregular y un recorrido mixto con cambios bruscos en la tendencia.



Durante la primera parte, la tendencia imperante fue de definida debilidad del tipo de cambio, una situación que se tradujo en una importante baja de los precios que anotaron a media mañana mínimos en $ 27,80 por efecto de una oferta que tuvo escasa resistencia. Luego de finalizada la habitual subasta del Banco Central, los precios se recuperaron de la mano de una demanda más entonada que cerca del final le hizo tocar máximos en $ 28,16, un nivel que no pudo sostenerse hasta al cierre retrocediendo a los niveles mínimos de la fecha. El volumen operado bajó 10% a u$s 761 millones.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que existe "muy poco interés por comprar dólares ya que los bancos siguen desarmando sus posiciones debido a que deben bajar sus límites de posiciones netas en divisas extranjeras y cumplir con los mayores encajes en pesos dispuesto por el BCRA, a lo que se sumó el cambio de Lebac en pesos por Letes en dólares a tasas de rendimiento a fijar por el Tesoro".



Cabe recordar que el ministerio de Hacienda, amplió hasta el jueves el cierre de su licitación estas letras en dólares con vencimiento en julio del 2019 y modificó el tipo de cambio al que se podrá concretar la operación.



En la rueda, el Banco Central efectuó en tanto por cuenta del Ministerio de Hacienda una subasta de venta en contado de u$s 100 millones. El monto adjudicado tuvo un precio promedio de corte que se ubicó en 27,8459, siendo el mínimo precio adjudicado de 27,801.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operándose al 52%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 87 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y viernes. Las tasas de Lebac en el mercado secundario continuaron con subas en sus rendimientos en el plazo de 15 días al 66,8% y la de 106 días al 49,3% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 740 millones, el 60% se negoció entre julio y agosto con precios finales a $ 29,15 y $ 30,18 respectivamente con tasas de 63,3% y 53% TNA. El plazo más largo con volumen fue noviembre, que cerró a $ 33,50 a una tasa de 49,9%.



En tanto, el blue bajó 30 centavos a $ 29, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" se hundió 69 centavos a $ 27,98.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer u$s 647 millones hasta los u$s 61.234 millones. (Ambito)