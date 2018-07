Las subas en YPF llegan hasta el 8% y ya prevén nuevos aumentos

En Paraná

Lo que viene

YPF aumentó ayer los precios de los combustibles, aplicando un 5% en el litro de nafta súper y gasoil, ySegún dijo una fuente de YPF al diario, ya no hay acuerdo de precios con el Gobierno y tampoco con las otras refinadoras.El ajuste que comenzó a regir este domingo, dejó a los combustibles de YPF con los siguientes valores:La nafta Infinia se vende a $36,28 el litro, lo que implica una suba de más de dos pesos.La nafta Súper ya se vende a $30,99, supo Elonce.Mientras que Infinia Diesel se comercializa a $31,65 y el común 26,32 pesos en la ciudad de Paraná.Se presume que esta decisión de YPF se tomó tras el encuentro que mantuvo el ministro Nicolás Dujovne con el titular de la petrolera, Miguel Gutiérrez, el jueves pasado. Se entiende además que es un intento por no dar marcha atrás con la liberación de precios para no desalentar inversiones y no llevar a una situación insostenible el valor de la acción de YPF, que el viernes perforó el piso de u$s14 y terminó en u$s13,58 en Nueva York, y al mismo tiempo no crear fuerte malestar en la sociedad ni tampoco asestar un golpe duro al índice de inflación de julio.Sin embargo,Para los consumidores, está claro que