Afirman que todos los días cierra un comercio en el centro de Concordia

La actualidad no es auspiciosa para el comercio local, hay una notable caída del consumo, el costo de los servicios sumado a los impuestos, el costo de los alquileres, obligó a muchos comerciantes a cerrar sus puertas. Ya es notable, sólo hace falta caminar por el centro concordiense para ver los negocios que bajaron sus persianas.Sobre esta preocupante situación, Nelson Altabe dijo a cronistas deque "la realidad de lo que se está viviendo no es solamente en el ámbito local, vos prendes la televisión o les cualquier diario nacional y está diciendo exactamente lo mismo, que el tema de cierres de negocios es causado por la situación que estamos viviendo. Los alquileres no están inflados por estar inflados, sino porque el mercado mismo lleva a que los valores que están pagando hoy sean un poquito más elevados porque los ingresos de las personas como clientes, como compradores, no están rindiendo o no les están alcanzando para poder nutrirse de cada cosa comercial. La verdad es esa, no pasa por otro lado".Asimismo, aseguró que "yo estuve por Buenos Aires, por Santa Fe, por Rosario, y se ven en todas las áreas comerciales donde hay negocios de importancia carteles que dicen `liquidación por cierre´, y eso nos da la pauta de que la crisis es nacional y la verdad es que no se cómo vamos a salir de ese entuerto. Nosotros estamos en una actividad en la cual estamos por la venta de servicios, y nuestros servicios están directamente relacionados a que si hay demanda o no hay demanda. No hay ningún alquiler que sea caro habiendo ventas, pero si no hay ventas $10, es carísimo".Sobre la disparada del dólar, Altabe señaló que "el dólar ha retraído todo tipo de comercio, imagínense que desde hace unos meses atrás la divisa aumentó un 40%, o sea que las transacciones están totalmente paradas", dijo y se refirió al microcentro local: "realmente hay mucha gente que no puede pagar un alquiler en pleno centro porque la parte impositiva es otro factor desencadenante de crisis, los impuestos siguen aumentando, las ventas están retraídas, los alquileres siguen para arriba, por supuesto todos los servicios van para arriba entonces el comerciante no puede hacer nada".Y para finalizar afirmó que "los negocios del centro con locales chiquitos no bajan de 40, 50 ó 60.000 pesos, entonces cómo hacen para pagar el alquiler no habiendo ventas, cómo hace esa gente para pagarlo con impuestos caros, con servicios caros, lamentablemente yo no creo que salgamos adelante en 6 meses como dicen, soy muy pesimista porque este arrastre nos va a durar mucho tiempo".