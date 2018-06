Creció el endeudamiento del sector agropecuario

"Esto probablemente, asociado a un mayor acceso al financiamiento en dólares, que se muestra como el segmento más dinámico de la oferta de crédito", explicaron los técnicos de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).



Desagregando la evolución del stock total de crédito según si se trata de financiamiento en crédito o en dólares, destaca la fuerte preferencia desde inicios de 2016 por préstamos en moneda extranjera.



En efecto, el stock de estos créditos aumentó 844 por ciento desde 2015, incluso superando los niveles previos a la instauración del cepo cambiario.

Así el stock crédito en pesos, medido en dólares, muestra el comportamiento contrario y de hecho cayó 14% desde el cambio de Gobierno.



"El 16,2% de la deuda del agro pasó a estar nominada en dólares en el primer trimestre de 2018, su máximo desde la salida de la convertibilidad, cuando en el último trimestre de 2015 solo el 3,9% de la deuda total se encontraba en esta moneda", indicó CREA.



Por otra parte, en la nueva campaña agrícola 2018-2019, US$ 8.000 millones deberán financiarse con crédito bancario o crédito comercial.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que para la nueva campaña agrícola, el sector invertirá algo más de US$ 10.000 millones.

En tanto, la proporción a cubrir con fondos propios del sector productivo caería en relación a campañas pasadas frente al rojo que dejó la campaña 2017-2018 en sus cuentas", explicó un reporte de la BCR.



Así, se prevé que sólo un 20% o US$ 2.020 millones se cubrirán con recursos propios en tanto que US$ 8.000 millones deberán financiarse con crédito bancario o crédito comercial.



De estas últimas dos vías, el crédito bancario representaría cerca del 40% del financiamiento de terceros por US$ 3.100 millones, los cuales se reparten entre asistencias vía tarjetas agro, créditos en dólares a partir de instrumentos forwards cedidos, descuentos de valores y otras líneas de préstamos.



El crédito comercial, por su parte, provendría mayormente de corredores, acopios y cooperativas, por un lado y proveedores de insumos y traders, por el otro.



