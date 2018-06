Dólar e inflación, la preocupación y advertencia de los economistas a Macri

El economista Fausto Spotorno consideró este viernes que es "muy probable" que el dólar siga con tendencia alcista al argumentar que la oferta de divisas en el mercado es "muy escasa". El director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres sostuvo que la economía "sigue demandando dólares, pero la oferta es muy escasa".



"Va a seguir la presión hasta que el mercado llegue a algún tipo de equilibrio", estimó e indicó que es "muy probable" que la moneda norteamericana continúe con subas. Destacó que se ve "un volumen más pequeño en las operaciones de dólares y no hay tanto minorista".



Señaló que "una parte" de la devaluación "se va a trasladar" a los precios. "Las subas se van a trasladar, pero no al 100 por ciento", pronosticó. En diálogo con Radio Mitre, analizó que "se está moviendo el tipo de cambio muy por encima de la inflación, lo cual es razonable porque están faltando dólares".



"La inflación anual estará entre 27 y 30 por ciento", calculó y puntualizó que si bien el centro de estudios no terminó de medir la suba del costo de vida de junio, hasta el momento apunta a "dos y medio por ciento". Resaltó que el rubro de alimentos habría arrojado un incremento "del orden del 3 por ciento". Advirtió que si los combustibles vuelven a subir, impactará "sobre todo en el sector alimentos".



"Cuando uno compra alimentos en supermercados, capaz se paga más por la nafta que por el producto en sí", evaluó. Sostuvo que en la economía argentina afectó "la sequía por un lado, que impactó en muchas industrias". Aseguró que también impactaron "las subas de los insumos que se miden por el índice de precio mayorista y la devaluación porque perjudica instantáneamente a muchas empresas que se dedican al mercado interno".



"Otro impacto se vincula con la tasa de interés, que suben los costos de financiamiento", afirmó. Para Spotorno, el programa del Gobierno tiene "el objetivo de evitar una crisis financiera y estabilizar la economía de aquí a las elecciones". En tanto, advirtió: "Los inversores no están interesados ni en la Argentina ni en muchos países emergentes".



Por su parte, el economista Aldo Pignanelli pronosticó hoy que la inflación de junio se ubicará en torno al 3,5 por ciento, mientras alertó que "en estas circunstancias, el dólar no tiene techo".



"En la técnica monetaria, decimos que no hay demanda de pesos", subrayó el asesor del Frente Renovador. En ese sentido, insistió: "Todos los que tienen pesos se los quieren sacar de encima".



"Tenemos una inflación muy grande y, lamentablemente, la de este año será más alta que la de 2017", consideró el economista. De ese modo, destacó: "Se está hablando de junio cerca de tres y medio por ciento", por lo cual alertó que "en un solo mes, la Argentina va a tener la inflación que el resto de Latinoamérica tienen en un año".



"En mayo, se fugaron del país ocho mil millones de dólares. Se nos fueron mil millones prácticamente en turismo y servicio", apuntó. Según su consideración, el país no cuenta con "ingresos genuinos de dólares". En diálogo con Radio Mitre, criticó que el Gobierno "le pasa la pelota a la oposición cuando la responsabilidad es del oficialismo".



"Al que no le creen ya es a Macri", apuntó y sostuvo: "Estamos cobrando el aguinaldo y con ese pequeño sobrante que hay, la gente va y pide dólares". Estimó que "es muy difícil que los mercados se calmen rápido" y analizó: "En estas circunstancias, en la que no hay demanda de pesos, hay un fuerte déficit externo e interno, el dólar no tiene techo".



"Si no cambian el modelo, esto va a continuar. Al que no le creen es al modelo", resaltó. Además, puntualizó: "Teníamos un discurso de que este era el mejor equipo de los 50 años. Ahora tiene los suplentes porque se fueron los titulares".



"Generalmente, los suplentes son peor que los titulares. Al final fue el peor equipo de los últimos 50 años y esto pega en el mercado", argumentó. En tanto, cuestionó: "¿No se dieron cuenta de que se venía un proteccionismo mundial?", mientras consideró que "es una macana ir al Fondo Monetario Internacional".



Fuente: Cronista Comercial