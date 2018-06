¿Cuántos megas de tu plan de internet móvil se "come" un partido del Mundial?

Los octavos de final del Mundial de Rusia ya están definidos y la competencia está más emocionante que nunca. A Rusia 2018 le quedan exactamente 16 partidos que se disputarán desde este sábado y por dos semanas.



Un estudio hecho por The Competitive Intelligence Unit confirma que al menos 560 millones de personas verán el mundial desde dispositivos móviles. Esto es más de los 200 millones que registró Brasil 2014.



El problema se agrava si, encima, tampoco hay una conexión de wifi disponible, porque como todos sabemos, los datos que vienen en los paquetes no son ilimitados. Así que es conveniente tener en cuenta cuántos datos se consumen si se quiere ver la transmisión de un partido de Rusia 2018 (o de cualquier otra competencia) en el celu.



Según un diagnóstico de la firma colombiana de telefonía TigoUne, para ver 90 minutos de un partido son necesarios entre 1.200 y 1.400 MB. Esto, teniendo en cuenta que es calidad full HD y sin contar tiempo extra. Por otro lado, en 720p se consumirían alrededor de 600 a 700 MB.

Todas estas estimaciones mucho más relativas para los partidos de segunda fase del Mundial, puesto que puede haber alargues y definiciones por penales.



El consejo, para no quedarse sin datos, es comprobar con la compañía que nos provee el servicio cuál es exactamente el plan que tenemos de datos.