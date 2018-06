La producción de la industria pyme cayó en mayo tras 10 meses de crecimiento

La industria pyme cortó en mayo último una racha de 10 meses consecutivos de crecimiento, ya que durante ese mes sólo el 39,4% de las empresas creció y el uso de la capacidad instalada bajó al 60,5%, se informó hoy.De acuerdo con un informe elaborado por la CAME, solamente el 39,5% de los empresarios pyme tuvo rentabilidad positiva y el 75% se encontró con más dificultades para cobrar a sus clientes, con un plazo promedio de cobro que se estiró a 53 días.En este contexto, si bien el tipo de cambio real más alto podría ayudar a exportar, apenas el 27% de las pymes tiene planeadas nuevas inversiones para los próximos seis meses, alertó la entidad empresaria.Los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 300 industrias pymes del país.En este marco, la entidad detalló que la producción de las pymes industriales cayó 0,3% en mayo frente a igual mes del año pasado, mientras que frente a abril de este año, también se registró una caída -de 7,6% (en la medición con estacionalidad)-.De este modo, en los primeros cinco meses del año se acumuló un crecimiento de 2,2% frente a igual período del año pasado.Según el relevamiento, de los 11 sectores relevados, 4 crecieron, 5 cayeron y 2 se mantuvieron sin cambios (siempre en la comparación interanual anual).Tuvieron crecimiento: "Minerales no metálicos" (5,1%), "Productos textiles y prendas de vestir" (2,1%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (1,1%), y "Papel, cartón, edición e impresión" (0,9%).Se movieron con bajas anuales: "Productos de caucho y plástico" (-5%), "Material de Transporte" (-3,3%), "Productos eléctrico- mecánicos e informática (-3,4%), "Productos químicos" (-2,9%), y "Calzado y marroquinería" (-2,8%).Se mantuvo sin cambios la producción de "Alimentos y bebidas" y ''Maderas y Muebles". .Para CAME, mayo de 2018 "fue un mes muy difícil para el industrial pyme, porque se redujo la demanda, se deterioró la cadena de pagos y se recibieron muchos insumos y materias primas con aumentos, que en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias y un mercado de consumo frenado, se hizo difícil trasladar a precios".Como consecuencia de las subas de costos y la caída en los niveles de ventas, la proporción de industrias con rentabilidad positiva se redujo a 39,5% (desde 54% en marzo y 46,7% en abril).El uso de la capacidad instalada se redujo 1,5 puntos en mayo, a sólo 60,5% (desde el 64,3% en marzo y el 62% en abril).En materia de inversiones, en lo que va del año sólo el 35,3% de las empresas relevadas realizó alguna inversión; para los próximos seis meses el 27% tiene planeado invertir, el 19% lo está evaluando y el 55% descartó cualquier movimiento en ese sentido en su empresa, reflejó la encuesta.Y añadió que un efecto que está dejando la actual crisis es el deterioro de la cadena de pagos: en mayo, el 75% de los empresarios manifestaron problemas para cobrarles a sus clientes.El plazo promedio de cobro se estiró a 53 días y en algunos sectores, como Material de Transporte, llegó a 79 días.