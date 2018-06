El dólar marcó nuevo récord y superó los $29 pese a intervención del BCRA

El dólar amagó con alcanzar los $ 30 y Banco Central tuvo que vender u$s 300 millones para frenar la disparada. Se disparó a $29,57 en medio de una nueva corrida cambiaria y pese a que el Banco Central subastó fondos del FMI y de las reservas en un intento por equilibrar la demanda.Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete cerró a $28,55 para la punta compradora y a $29,57 para la vendedora.Así, la divisa ganó 90 centavos de un día para el otro, superó por primera vez la barrera de los $29 y alcanzó un nuevo máximo histórico.Ante la fuerte corriente compradora, durante la semana, el dólar acumuló un incremento de 6,55%.En las pizarras del Banco Galicia, llegó a ser ofrecido a $29,90.Tal como sucedió el jueves, el Banco Central licitó US$ 150 millones que el organismo tiene incorporados al programa de licitaciones diarias por cuenta del Ministerio de Hacienda.Esos billetes forman parte de los US$ 7.500 millones prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refuerzo presupuestario.Además de ese monto, el Banco Central decidió subastar otros US$ 300 millones de las reservas para intentar estabilizar el mercado.El dólar mayorista, por su parte, aumentó 75 centavos a $28,85 centavos, por lo cual a lo largo de la semana acumuló una suba de $1,84.Operadores señalaron que el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 1.017,210 millones.El día anterior, a moneda norteamericana había saltado 62 centavos, a $28,67.