La AFIP buscará evasores entre los argentinos que viajaron al Mundial

Luego del Mundial de Brasil en 2014, 100 monotributistas fueron investigados por la AFIP y excluidos de la categoría, ya que consideraba que los gastos incurridos por esas personas eran tales que no podían justificarlos con sus ingresos normales de monotributistas.Según pudo saber Infobae, este año el ente tributario vuelve a tener en su mira a aquellos que viajaron con destino a Rusia para ver a la selección argentina.La intención del organismo público es, a través de un cruce de datos sobre ingresos y los gastos en los que incurran aquellos que viajaron a ver a Messi y compañía, determinar si esos contribuyentes tienen declarados correctamente sus ingresos y bienes.La AFIP cruzará los gastos de tarjeta de crédito de aquellos que viajen a Rusia con información de agencias de turismo y Migraciones para determinar si no coinciden con los ingresos declarados.El mayor interés del ente sobre aquellos que viajen este año al Mundial viene luego de que varias agencias de turismo reportaran un pico de consultas sobre pasajes o paquetes con destino a Rusia, en algunos casos hasta cuadriplicando las consultas efectuadas antes del partido que decidió el pase a octavos de la Selección.Entre otras fuentes de información, se cuenta con datos de agencias de turismo para confirmar las ventas de pasajes o paquetes hacia el Mundial y la Dirección de Migraciones, verificando si esas personas en definitiva salieron del país con destino al evento deportivo luego del 1º de junio.También se hará un control sobre los gastos de tarjetas de créditos de aquellos individuos que hayan pasado el primer cruce, registrando las transacciones realizadas desde el inicio de la competencia. Usando las tres fuentes de información, el ente recaudador busca identificar a aquellos turistas futboleros que no tienen parte o la totalidad de sus ingresos registrados ante el fisco.El cruce de información informado sigue la misma línea de avances en los últimos años tanto a nivel interno de bases de datos como con organismos en el exterior. Un ejemplo se dio a principio de mayo cuando la AFIP recibió información de 35.000 cuentas de argentinos en el exterior.