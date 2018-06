El Banco Central no pudo frenar al dólar: Se disparó 63 centavos a $ 28,68

El Banco Central amplió este jueves el monto de la subasta a u$s 150 millones para frenar la disparada del tipo de cambio pero, aún así, el dólar trepó 63 centavos este jueves a $ 28,68 en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de Ámbito.

De esta manera, el billete anotó su tercera alza consecutiva, en la que acumula un avance de 1 peso. Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa se disparó 66 centavos y cerró a $ 28,10 en una rueda donde la necesidad de cobertura y el anticipo del cierre de fin de mes acentuaron la demanda.



El primer precio operado en los $ 27,60 fue el valor más bajo del día y quedó lejos de los niveles que se fueron alcanzando con el desarrollo de la sesión. Las necesidades de cobertura fueron impulsando correcciones alcistas que se acentuaron después de finalizada la subasta oficial. La demanda sostenida de dólares, en este sentido, se hizo muy intensa en el último tramo de la rueda e hizo que el tipo de cambio superara la barrera de los $ 28, alcanzando máximos en los $ 28,12 en los momentos finales. El volumen operado subió un 3% de u$s 716 millones.



En este marco, el Banco Central de la República Argentina realizó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado (T=0) de u$s 150 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,7476, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,74. El monto adjudicado se expandió un 50% con respecto a las cuatro subastas anteriores debido al intento de la autoridad monetaria de frenar la nueva escalada del dólar.



"La ampliación del monto de la subasta no tuvo mayor influencia en la evolución de la cotización del dólar que otra vez se acercó a los niveles registrados a mediados de mes cuando se alcanzaron los máximos históricos", dijeron desde PR Corredores de cambio. Y agregaron: "el cierre de junio mantuvo la presión sobre los precios como consecuencia de la necesidad de conseguir cobertura pero esta vez en un escenario que se mantuvo complicado por el exceso de demanda en el mercado".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó estable en el entorno del 38%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 105 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaban estables en el plazo de 20 días al 42% y la de 146 días al 40% TNA.



En el ROFEX, donde se operaron u$s 2.616 millones, el 60 % se pactó entre junio y julio con precios finales a $ 28,08 y $ 28,92 respectivamente con una tasa de "roll-over" 35,22% TNA. El plazo más largo con volumen fue noviembre, que cerró a $ 31,65 a una tasa de 29,75%.

En tanto, en la plaza paralela, el blue ascendió 20 centavos a $ 28,50, con lo que terminó por debajo del oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" cerró ayer estable a $ 27,29.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron este miércoles u$s169 millones hasta los u$s 62.994 millones.