El dólar registra fuerte aumento y el Banco Central sube el monto de subasta

El dólar trepa otros 21 centavos este jueves a $ 28,26 en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio publicado por el diario Ámbito Financiero.



A poco de iniciada la rueda, el Banco Central anunció que, en el marco del programa de licitaciones diarias del Ministerio de Hacienda oportunamente comunicado, en las licitaciones de esta rueda y la del viernes se subastarán u$s 150 millones de dólares, es decir, u$s 50 millones más de lo previsto.



Ayer, impulsado por el avance de la divisa estadounidense nivel global y un aumento de la demanda a raíz de la proximidad de fin de mes, el billete trepó 32 centavos y sumó su segundo avance consecutivo.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa se disparó 33 centavos a $ 27,44 debido a la inestabilidad en los mercados regionales y la proximidad del fin de mes, que confluyeron para alimentar una demanda que desbordó la oferta.



Los mínimos se anotaron en los $ 27,15 en el arranque de la rueda, cinco centavos arriba del final previo y marcaron el inicio de un camino de recuperación que se mantuvo con algunos altibajos hasta el cierre. Con un sesgo alcista pero sin grandes estridencias, el tipo de cambio se mantuvo en un escenario de relativa tranquilidad hasta la finalización de la subasta oficial que ocurre todos los días a media rueda. Luego, los valores escalaron con velocidad hasta tocar máximos en los $ 27,50. En el último tramo, los precios oscilaron y alternaron subas y bajas pero sin alejarse sustancialmente de los máximos hasta el final de las operaciones. El volumen operado ascendió 7% a u$s 696 millones.



Del lado de la oferta, la exportación está liquidando un volumen diario de u$s 100 millones. "Es evidente que es poco ya que no aparecen los inversores financieros a pesar de las altas tasas altas (42,25%) marcada en colocaciones de activos en pesos", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.