La Asociación Hotelera admite que "Gualeguaychú es un poco caro"

"En vez de quejarnos tanto, tendríamos que probar con trabajar un poco más en el sector", y también "aprovechar eventos-como Expo Chef ?, sin la intención de competir con el mismo lanzando al mercado un 2×1, una promoción con un plato típico de la zona", destacó a modo de ejemplo y de esa manera "trabajar con un mayor volumen".



Se mostró seguro que los actores comprometidos con el turismo "tenemos que encontrar la manera de vender mejor a Gualeguaychú, sacando provecho de todos los recursos naturales Y los lugares únicos que tiene la ciudad". De esa manera "explotar el enorme potencial que tenemos".



Comentó que "Gualeguaychú es un poco caro y se debe trabajar para que no quede ese mensaje en la gente y se transmita". Para eso, destaca, tenemos que "brindarle a quienes nos visitan distintas variantes, pero no son muchas las opciones, razón por la que se termina en lo mismo y con precios algo elevados".



Dijo que es cuestión de "imaginación encontrar cosas para hacer y vender a precios acorde a los bolsillos de quienes nos visitan".



Víctor Stehle opinó que los rubros hotelería y gastronomía "nunca se pudieron terminar de unir como corresponde, más allá del esfuerzo de acercar a la gente en un sector que tiene mucho de individualismo. Cuesta llegar a una meta en común", dijo, aunque se mostró confiado en "llegar a un punto que sea beneficioso para el sector y para la ciudad".



En cuanto al trato y la cordialidad hacia quienes eligen Gualeguaychú, expresó que se "ha mejorado un poco con la llegada de gente joven", aunque debemos "seguir laburando en un aspecto que resulta fundamental en cualquier orden de la vida y mucho más en el turismo".



"El gualeguaychuense no le da mayor importancia al lugar donde vivimos, el ser una ciudad bordeada por un río, un parque como pocos, el Carnaval, las termas y demás atractivos que generan que llegue gente todo el año", expresó.



Sobre la informalidad laboral destacó que es "algo que nos preocupa", pero no "podemos olvidarnos que se trata de una fuente de trabajo para mucho gente, fundamentalmente en la temporada veraniega. No es ir de punta contra los trabajadores informales, pero genera cierto resquemor para los que trabajamos formalmente, tenemos los impuestos al día, y empleados", reflexionó.



Además, opinó que la informalidad, poco a poco, se tiene que ir "corrigiendo para bien de todos, inclusive para los que incurren en la misma, enseñándole a trabajar por ejemplo".



En lo que se refiere a la gastronomía indicó que tener las "puertas abiertas de un negocio significa afrontar un costo fijo importante, sobresaliendo la carga impositiva y por supuesto los aumentos que se han dado en las mercaderías, en los insumos que se necesitan para presentar un plato. Muchas veces la gente se queja por el valor, pero no tiene en cuenta todo la logística que hay que utilizar para presentar ese plato", concluyó. (El Día)