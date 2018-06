Creció el movimiento de turistas uruguayos en la costa entrerriana

"Es notable la afluencia de clientes uruguayos a la costa entrerriana del río Uruguay", destacó Diego Lago, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.



Es que, tras el repentino y pronunciado cambio en la cotización del dólar, nuevamente son los uruguayos los que encuentran conveniente compran en Argentina y no al revés como ocurrió hasta abril último, aproximadamente. La conveniencia ahora es para los uruguayos El comerciante, consultado respecto a la afluencia de clientes provenientes del Uruguay, aseguró que "eso de hecho ya se está viendo, ya es notable la afluencia de clientes uruguayos porque otra vez les conviene que vengan a comprar".



Aclaró, al respecto que "no son muchos los productos, pero bienvenido en los casos que se pueda. Además, después les permite a los uruguayos que en Salto puedan terminar de pagar los impuestos. A nosotros en algún momento nos sirvió ir a comprar allá, en esto momento es al revés".



"Consideramos que es lo que corresponde, porque fue una gran lucha que nosotros dimos desde el Centro en sacar esa famosa ley de "Cero Kilo" que los beneficiaba a ellos pero nos complicaba a nosotros", concluyó. Expectativas para las ventas en vacaciones El dirigente de la entidad comercial concordiense dijo, además, que "las ventas en vacaciones dependen de que realmente haya un cambio positivo y eso no depende de nosotros, ni a nivel local ni de la provincia, depende de algo que venga apuntado a nivel nacional y que se refleje a nivel provincial y a nivel local", supo Diario El Sol.



"Obviamente que el aguinaldo puede ayudar en algo, pero no nos olvidemos que venimos de un 2017 muy complejo, no solo la cuestión de que mucha gente terminó con lo justo, sino que también mucha gente se fue de vacaciones y puso lo último que le pudo haber quedado de su tarjeta de crédito, entonces eso se ve reflejado en los primeros meses del año y sobre todo con el inicio de clases", afirmó.



Explicó que, "si tenemos en cuenta lo que han sido fechas de consumo comercial importantes, este año ha sido notable la baja, o sea que en ese lineamiento se espera lo mejor pero también sabemos que puede suceder todo lo contrario".



Destacó que "nosotros desde la institución estamos abocado en trabajar mucho en conjunto con todos los estamentos, tanto el municipal, como también con el gobierno provincial, con la tarjeta Sidecreer, como también con la tarjeta de la Caja Mixta, para que potencie más el mercado local y hacer acciones en conjunto desde promociones como se están haciendo y todo tipo de iniciativa que sume a la reactivación comercial de Concordia".