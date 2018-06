Citrícola entró en concurso preventivo de acreedores

La empresa exportadora de citrus, con más de 50 años de historia, dirigida por Roberto Salerno, inició el proceso de Concurso Preventivo de Acreedores. Trascendió que la firma posee más de 180 cheques rechazados por una cifra que supera los 31 millones de pesos, con valores algunos de hasta 500 mil pesos, indica AIM.



La convocatoria de acreedores se fundamenta en "la fuerte crisis que golpea al sector citrícola, la cual ya ha provocado el cierre de más de 50 empaques en la región y que se ve agudizada por la falta de medidas tanto por parte del gobierno nacional como provincial", detalla.

Los empleados no disimulan su preocupación por la continuidad de los más de 100 puestos de trabajo de la firma. Uno de los obreros calificó a la situación de la empresa como "grave" y aseguró que los intentos por superar la crisis "no han tenido resultados favorables y no se ven intentos por revertirla".



Citrícola Salerno es una empresa familiar, no solo provee al mercado interno sino que además es reconocida mundialmente en los mercados importadores de frutas frescas, con exportaciones que superan el volumen de las 20 mil toneladas anuales.



Alcides Cadejo, secretario General del gremio de la fruta, opinó que "detrás del pedido de convocatoria hay mucha avivada, dado que cuando se enteró de que se iba a concursar, se presentó en la empresa y le indicaron que la deuda era de 19 millones de pesos porque una financiera de Buenos Aires no le había pagado. Después salen con 30, 25 o 31 millones de pesos, lo que da que pensar que como todo pícaro empresario hacen este concurso parta que el gobierno le de financiación en los impuestos o en los insumos que tiene que comprar. O les bajen la electricidad o el gas que usan".