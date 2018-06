El dólar volvió a superar los 28 pesos por firme demanda de la divisa

El dólar volvió hoy a ubicarse por encima de los 28 pesos, al trepar 32 centavos respecto del día anterior, ante una firme demanda.Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete cerró a $26,96 para la punta compradora y a $28,05 para la vendedora.En los mostradores del Banco Nación, la divisa finalizó la rueda a $27,90 tras operar por la mañana a $27,70.En Banco Galicia el dólar presentó el valor más elevado, al ser ofrecido a $28,40.En el segmento mayorista, la moneda norteamericana trepó 34 centavos, a $27,44.Operadores calcularon que el volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del martes tras llegar a US$ 696,117 millones.Evaluaron que la altura del mes contribuyó para que la demanda por parte de empresas y bancos se mantuviera de manera persistente desde primera hora e impulsara el valor del tipo de cambio.Además, señalaron que la inestabilidad en los mercados externos también impactó en el desempeño del circuito financiero local.Indicaron, en tanto, que el sector agroexportador todavía no liquida el nivel suficiente para equilibrar la corriente compradora.Este miércoles, el Banco Central adjudicó US$ 100 millones a $27,27, en el marco de la subasta de venta en contado que realiza diariamente, por cuenta del Ministerio de Hacienda.El organismo subrayó en un comunicado que el monto adjudicado "fue de dólares estadounidenses 100 millones" con un precio promedio "de corte" que se ubicó en 27,27 pesos.El día anterior, el dólar había avanzado siete centavos al cotizar $27,73 luego de tres jornadas consecutivas con tendencia negativa. .Así, acumuló en tan sólo dos días un aumento de casi 40 centavos.El nuevo incremento se dio, a su vez, luego de que la autoridad monetaria mantuviera el día anterior en 40% la tasa de referencia y advirtiera que en junio hubo una "aceleración adicional" de la inflación.Alertó, de ese modo, sobre sobre "riesgos de mayor inflación a la esperada", si la devaluación se traspasa a los precios minoristas.