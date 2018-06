Empleados no pudieron ingresar a fábrica de jugos y temen por su futuro laboral

Foto: Empleados no pudieron ingresar a fábrica de jugos Crédito: Archivo

Los trabajadores de la empresa productora de jugos industrializados Vitacrem expresaron su temor por el futuro de la compañía y de las fuentes de empleo dado que tras 30 días de suspensión y 28 de vacaciones forzadas volvieron a la fábrica y no pudieron ingresar.



Diego Bobadilla, empleado de la empresa de jugos ubicada en la ciudad entrerriana de Concordia, señaló que los trabajadores no saben qué ocurrirá con la firma dado que mantiene sus puertas cerradas sin comunicación alguna.



Los trabajadores habían sido suspendidos por 30 días y luego les dieron, mediante carta documento, vacaciones anticipadas por 28 días hasta el martes 26 de junio, por lo que los operarios se presentaron a trabajar pero no pudieron ingresar.



"Ayer vencía el plazo de las vacaciones, nos presentamos en el puesto de trabajo y no pudimos entrar. Había un sereno. Nos quedamos en la puerta; el portón estaba con candado y no sabemos nuestra situación, en qué quedamos", expresó.



Vitacrem se fundó en 1980 y llegó a ser una empresa líder en el sector de bebidas sin alcohol con la comercialización de gaseosas, aguas saborizadas, jugos y soda.



En el ministerio de Trabajo provincial aseguraron que hace 15 días fueron a la empresa y vieron que sólo había personal administrativo trabajando pero desconocen si la empresa tiene sus puertas abiertas en la actualidad, publicó el diario entrerriano Junio.



"Nos sacamos fotos los muchachos que fuimos y se las mandamos a nuestros patrones, de las cuales no tuvimos respuestas para nada", dijo el empleado de la firma que produce y comercializa jugos industriales.



Los trabajadores pusieron el caso en manos de abogados laboralistas para que los letrados intenten obtener alguna respuesta a la situación, indicó Bobadilla tras retirarse del frente de la fábrica.



"Queremos saber cómo vamos a terminar; estamos a la deriva", expresó el empleado y precisó que la compañía había suspendido a principios de mayo al sector de producción, pero seguía adelante la parte de ventas.



"Hasta el 14 de mayo trabajaron", dijo Bobadilla e indicó que hasta ese momento salía un fletero a vender jugos pero no funcionó debido a la escasa de manda de los productos a base de cítricos que elabora la firma.



Emiliano Delgado, coordinador del ministerio de Trabajo en Concordia explicó que hace dos semanas fueron funcionarios a la empresa y solo observaron la presencia de personal administrativo en funciones.