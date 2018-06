La deuda externa llegó en el primer trimestre a u$s 253.741 millones

El stock de deuda externa total llegó en el primer trimestre del año a u$s 253.741 millones y aumentó u$s 19.192 millones respecto del ultimo trimestre del año anterior.Según el Informe de Balanza de Pagos del INDEC, la cuenta corriente acumuló en el primer trimestre del año a un déficit de 9.623 millones de dólares.La deuda externa aumentó, en el primer trimestre del año, en 54.873 millones de dólares, lo que que equivalió a un incremento del 27,5% en forma interanual, desde el pasivo de 198.868 millones de un año atrás.El aumento se debió principalmente a las emisiones de deuda del gobierno general y del Banco Central.En este estado de cuenta no se cuenta todavía el crédito que por 50.000 millones de dólares el gobierno tomó en el acuerdo con el FMI.El 87% de la composición de la deuda externa a valor nominal, por tipo de moneda, está nominada en moneda extranjera. La mayor proporción, en un 68%, es en dólares.En el primer trimestre del año la cuenta corriente registró un déficit de 9.623 millones que significó un aumento del 34,4%, respecto del pasivo de 7.158 que registraba en marzo del año pasado. El INDEC señaló que este aumento se explica por los saldos negativos en la balanza de bienes y servicios de 5.279 millones de dólares y en los ingresos primarios de 4.514 millones, y por un superávit de ingresos secundarios 170 millones de dólares.En el período relevado por el organismo la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de 10.083 millones y por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se incrementaron en 6.153 millones de dólares, respecto del primer trimestre de un año atrás.Al 31 de marzo pasado la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de US$ 27.304 millones, u$s 4.426 millones mayor que en el trimestre anterior.Según Ecolatina, el rojo de la Cuenta Corriente es el mayor para un primer trimestre, al alcanzar u$s -9.600 millones (-1,5% del PBI). "Con estos números, en el acumulado de los últimos cuatro trimestres el saldo negativo de la Cuenta Corriente asciende a -5,3% del PBI (u$s -34.000 millones), lo que marca el registro más alto desde la salida de la Convertibilidad (tanto en términos nominales como en porcentaje del PBI). Al igual que el año pasado, la profundización del rojo respondió a la expansión de la actividad y la apreciación cambiaria".