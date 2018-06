La canasta básica alimentaria aumentó 2,9 por ciento el mes pasado

La Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso mínimo para no ser considerado indigente, registró un aumento de 2,9% en mayo, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).



En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que mide alimentos, indumentaria y algunos servicios públicos y marca el ingreso mínimo que para no ser considerado pobre, subió 2,5%, de acuerdo al trabajo.



En los últimos 12 meses, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 21,4%; mientras que la Canasta Básica Total (CBT) acumuló en un año un aumento de 23%, según FIEL.



En mayo último, el costo de la CBA por adulto alcanzó $2.236 en tanto que el de la CBT ascendió a $5.303; para una familia tipo de cuatro miembros, el costo de la CBA se ubicó en mayo en $6.911 y el de la CBT en $16.385.



En relación a mayo del año pasado, se requieren $ 3.063 pesos mensuales adicionales para que una familia tipo cubra el costo de la CBT, añadió el trabajo.



Estos guarismos se ubican por debajo de los calculados por la oficina de Estadística porteña, que señaló que la canasta básica en la Ciudad de Buenos Aires subió 3,4% en mayo, mientras que la canasta básica total aumentó 3,1%.



Asimismo, son inferiores a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que la semana pasada informó que el costo de la CBA a nivel nacional registró en mayo un incremento de 4,8% y el de la CBT avanzó 3,2% respecto a abril, por lo cual la variación interanual resultó del 24,9% y 28,4% respectivamente.



De acuerdo al relevamiento nacional, una familia tipo -compuesta por dos personas adultas y dos niños- necesitó en mayo percibir ingresos por $7.473 para no caer por debajo de la línea de indigencia. En el caso de la canasta básica total, ese mismo grupo familiar requirió percibir ingresos por $18.833,55 para abonar bienes y servicios que integran, y de esta manera no caer por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo al informe mensual que elabora el Indec.