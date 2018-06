Las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) finalizaron el lunes en 63.210 millones de dólares, 65 millones menos respecto al día hábil anterior.La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 54 millones.En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación.Se registró el primer tramo del acuerdo Stand By 2018 con el Fondo Monetario Internacional que ascendió a US$ 15.000 millones.Por último, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por 2 millones de dólares.