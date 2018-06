Salta: Promulgaron ley para frenar subas de impuestos a pymes por 10 años

"Argentina tiene que ir para adelante y los salteños queremos marcar la delantera impulsando la inversión y el desarrollo", fue lo que sostuvo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en la presentación de la Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo que contiene un conjunto de medidas destinadas a estimular la inversión productiva, en un esquema de articulación entre los sectores público y privado.



"Argentina no está pasando por un buen momento. Entonces, o nos quedamos parados o encaramos desde el Gobierno provincial, acciones que generen crecimiento y desarrollo. Hay variables que no son competencia provincial, pero, en Salta, tenemos herramientas para avanzar entre sectores público y privado para incentivar la actividad productiva", afirmó Urtubey.



Urtubey expuso detalles, en un acto en Casa de Gobierno con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, intendentes, dirigentes sindicales, directivos de cámaras empresarias y miembros del Consejo Económico Social.



"Salta llegará a fin de año con equilibrio fiscal, pero con eso sólo no alcanza y acá pensamos en inversión para el desarrollo con normas y políticas que se mantengan en el tiempo", señaló Urtubey quien puntualizó conceptos vinculados a promover la generación de fuentes de trabajo de calidad y la inversión a largo plazo con seguridad jurídica y previsibilidad.



Sobre la exención de algunos tributos provinciales, de beneficios financieros y de estabilidad fiscal, el primer mandatario salteño señaló que el "Gobierno de la Provincia pondrá el eje de la promoción en los sectores industrial, turístico y cultural, ganadero, de servicios de salud, energías renovables, minero, hidrocarburífero, de la industria del software, el sector audiovisual de importante crecimiento en la provincia, y la tecnología".



Entre otros beneficios impositivos a 10 años para comercios, empresas pequeñas, medianas y grandes, la Ley establece exención de algunos de los tributos provinciales existentes y busca que se unifiquen tasas en todos los municipios, certificados de Crédito Fiscal de hasta el 40% de las inversiones a realizar y medidas para el desarrollo de pymes que motorizan las poco promocionadas economías regionales.



El Régimen de Promoción Industrial que presentó Urtubey tiene como propósito la instalación y el mantenimiento equilibrado de industrias en el territorio provincial con el objetivo de fomentar la industrialización de los recursos, materias primas y productos semielaborados en la provincia, así como alentar la creación de nuevas actividades industriales y la consolidación de las existentes impulsando su modernización.



Urtubey remarcó que esta ley permitirá desarrollar industrias en zonas con altas tasas de desempleo, emigración o bajo producto bruto zonal, incentivar la incorporación de valor agregado local a la producción provincial con certeza y previsivilidad y "generar nuevos puestos de trabajo registrados y de calidad".



Por su parte, el Jefe de Gabinete Fernando Yarade manifestó que "esta ley da previsibilidad por la estabilidad fiscal que impone a 10 años y no vulnerará la ecuación económica inicial de quienes invierten en Salta", destacando que es una decisión política muy importante del gobernador Urtubey para el desarrollo de Salta.



"Lo único que nos va a hacer resolver los problemas que afectan la calidad de vida de los salteños por los que trabajamos desde nuestro Gobierno además de la continua lucha contra la pobreza es alentar la inversión y la generación de empleo genuino", marcó Juan Manuel Urtubey y finalizó diciendo que "Argentina tiene que ir para adelante y los salteños queremos marcar la delantera".