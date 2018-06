El sector comercial registró pérdidas por casi $ 10.000 millones por el paro

Pérdidas de facturación por unos 9.745 millones de pesos generó hoy en el sector comercial el paro nacional convocado para este lunes por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a las políticas que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri.Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que en un reporte divulgado a la prensa señaló que "el paro general dejó pérdidas muy significativas para el comercio"."Sobre esos porcentajes, y en función del nivel de facturación diaria promedio que realizan los comercios un día lunes, se estima que se dejaron de vender $9.745 millones", señaló CAME."Para muchos de los comerciantes consultados, especialmente en rubros como bares, restaurantes, indumentaria, calzados, difícilmente las ventas que se perdieron hoy se recuperen en otros días de la semana, porque las familias vienen cuidando mucho el presupuesto y todo lo que es consumo de paso ya no vuelve", agregó la entidad.Indicó que "en líneas generales, la mayoría de los comercios abrieron atendidos por sus propios dueños aun sabiendo que las ventas serían escasas por la falta de movimiento de gente en las calles debido al cierre de colegios, bancos, y la no circulación de transporte público"."Pero aun así decidieron abrir para rescatar algo de ventas y no dar por perdido el día", completó el informe.