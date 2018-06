El campo reclama fondos sin ejecutar de la emergencia agropecuaria de 2016

La emergencia se había decretado tras las crecientes de los ríos Paraná y Uruguay que afectaron a los productores entrerrianos hace dos años. Si bien se había acordado reasignar esos fondos, el trámite no pudo ser concretado y aún se aguarda las firmas de los funcionarios nacionales de las reparticiones involucradas. Desde la Federación Agraria de Entre Ríos lamentaron la situación y reclamaron al Gobierno que le dé un destino concreto a esos recursos.



Con la emergencia agropecuaria decretada por Gustavo Bordet a raíz de la crecida de los ríos Paraná y Uruguay a pocos días de haber asumido la Gobernación en enero de 2016, Nación giró a la provincia en total 54 millones de pesos para los sectores ganadero, hortícola, apícola, citrícola y arrocero.



De ese total, unos 14 millones de pesos, correspondientes a la ganadería y a los arroceros, quedaron sin ejecutarse por problemas burocráticos relacionados a los requisitos legales que pedía a los beneficiarios el Ministerio de Agroindustria, a cargo en aquel entonces de Ricardo Buryaile.



Pasaron más de dos años y esos recursos no se han tocado. La Federación Agraria de Entre Ríos lamentó la situación y reclamó al Gobierno que le dé un destino concreto a esos fondos: "Con la necesidad que tenemos los productores, esos fondos no se han distribuido para ningún fin. Deberían buscarle algún destino concreto. Se había pedido a Nación hacer una adenda, pero entre idas y vueltas, pasaron dos años y esos recursos hacen mucha falta", expresó el dirigente Elvio Guía.



En efecto, desde las entidades agropecuarias, cuando se conoció que había partidas sin ejecutar del decreto Nº 411 del 2016, se propuso hacer "un fondo rotativo para algunos de los segmentos productivos que más lo necesitaban", puntualizó Guía.



Sin embargo, hasta hoy hubo pocos avances al respecto y el expediente con el convenio en cuestión - con la reasignación de esas partidas - aguarda ser refrendado por los titulares de las áreas nacionales involucradas en la temática.



En el medio Buryaile se fue de Agroindustria y asumió en su lugar Luis Etchevehere. A nivel provincial también hubo cambios: el exsenador Carlos Schepens dejó la Secretaría de la Producción para darle el lugar a Álvaro Gabás, en noviembre del año pasado. (APF)