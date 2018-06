Sica: "Hay que proteger la cadena de pagos de las pymes y a los consumidores"

El ministro de Producción, Dante Sica, admitió que si bien no hay registros alarmantes "está aumentando la cantidad de cheques rechazados", por lo que aseguró que su gestión se focalizará en "proteger la cadena de pagos" de las pymes y "cuidar a los consumidores".El funcionario dijo que las medidas establecidas por el Banco Central para sortear la crisis cambiaria, con tasas de interés de hasta el 47% anual, están afectando a la economía real y ratificó que se vienen "cuatro o cinco meses" complicados para el sector productivo."Tenemos que proteger la cadena de pagos de las pymes", sostuvo y explicó que el viernes estuvo realizando consultas a los bancos y hasta entonces "no ha aumentado la mora significativamente, está apenas por encima del 2%, es una mora normal"."Están aumentando los cheques rechazados... pero la tasa es muy grande y a su vez hay restricción de liquidez. Por lo tanto estamos trabajando en subsidios de tasa para créditos del Banco Nación destinados a capital de trabajo", afirmó.En declaraciones al canal América, Sica dijo que "en los próximos cuatro o cinco meses la preocupación es capital de trabajo, garantizar la cadena de pagos" por lo que este lunes se reunirá con el presidente del Banco Central, Luis Caputo."Tenemos una reunión con el presidente del Banco Central para tratar de mirar si hay algunas normas regulatorias que nos puedan dar mayor liquidez al mercado y por otro lado estamos hablando con las grandes empresas para que cuiden la cadena de pagos", dijo.Sica dijo que todos los instrumentos del Gobierno tienen que estar dentro de la ley y la ley implica que se cumplan reglas para darle previsibilidad a los inversores y protección a los consumidores."Vamos a trabajar fuerte con Defensa de la Competencia: vamos a controlar que las empresas no tengan comportamientos abusivos con respecto a precios y situaciones de mercado. Y las que lo tengan serán penalizadas", afirmó.En esa línea, dijo que el Gobierno no puede ser "irresponsable y salir a decir cualquier cosa", por lo que debe avanzar con investigaciones y cerciorarse que se estén cometiendo maniobras abusivas."La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia viene trabajando, lo que pasa es que hay que darle espacio a las empresas para que puedan defenderse", explicó el funcionario en declaraciones televisivas."Defensa de la Competencia es nuestro instrumento. Vamos a garantizar que no haya ningún tipo de maniobra o conducta abusiva en la Argentina, donde aún hay una economía muy concentrada", explicó Sica.Por otro lado, el funcionario señaló que existen instrumentos de defensa del consumidor: está el programa "Precios Cuidados" y muchas veces no se respeta la participación o no hay stocks, por lo que el Gobierno mejorará los controles."Vamos a penalizar a los supermercados y cadenas de comercialización que no cumplan con los requisitos del programa y necesitamos también que la gente colabore: hay una línea 0800-666- 1518 para denunciar cuando no ha tal o cual producto, no está señalizado, hay precios distintos", apuntó Sica.