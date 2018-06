Aseguran que el déficit comercial actual es el "más grande de la historia"

En el estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, se establece que "de mantenerse el desbalance externo actual, el déficit comercial será casi el triple de la meta oficial pautada por el presupuesto 2018, en u$s 5.600 millones; considerando que el acumulado actual se ubica en los u$s 4.691 millones y el proyectado a fin de año es de u$s 11.258 millones".



El resultado comercial de los primeros cinco meses fue 40 veces "el peor al promedio de los cinco primeros cinco años", teniendo como referencia que en ese período 2013-2017 fue de u$s 112 millones.



"El déficit comercial de u$s 4.691 millones acumulados para los primeros cinco meses del año, representa un récord de déficit comercial para tal período, medido en dólares corrientes. Asimismo, si se lo deflacta por el IPC de EEUU para lograr una unidad de medida más homogénea, el resultado no deja de ser alarmante: se trata del segundo mayor déficit desde 1994", indica el estudio.



Este déficit es explicado, en términos generales, por el fuerte crecimiento de importaciones, que aumentaron en un 17,9% acumulado, mientras que el crecimiento de las exportaciones es tanto más moderado (7,1%) en comparación con tamaño aumento importador.



El rubro exportador de mayor crecimiento en el período consolidado es el de Combustibles y energía (75,4%), pero a su vez es el de menor proporción en el total exportado (8,5%). En cambio, el principal rubro exportador, las Manufacturas de Origen Agropecuario, se mantiene estancadas, con una variación del 0,3%. El alza en las exportaciones lo explica mayormente el crecimiento de las Manufacturas de Origen Industrial (13,3), fuertemente motorizado por los tubos sin costura de Techint.



Según el Observatorio, las importaciones continúan creciendo fuertemente en todos sus rubros. El aumento importador es tal que el rubro de menor crecimiento en los primeros cinco meses del año, bienes de capital, presenta un aumento de compras en el exterior del 6,8%, y explica casi un 25% del total importado en lo que va del año. Muestra de que las importaciones crecen en toda la cadena productiva es el fuerte incremento de los bienes intermedio (25,2%) y de los bienes consumo (15,9%).



El jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el intercambio comercial de mayo dejó un déficit de u$s 1.285 millones, más que el doble de los u$s 576 millones de pérdida que había registrado en igual mes del año pasado, en medio de una retracción de las ventas al exterior, en especial por las menores exportaciones de soja.



Las ventas ascendieron a u$s 5.162 millones, un 6% por debajo de lo exportado el año pasado, mientras que las importaciones avanzaron un 6,3% para alcanzar los u$s 6.447 millones.