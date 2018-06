Las reservas del Banco Central superaron los us$ 63.200 millones

Según informó el BCRA, las reservas atesoradas en el organismo tuvieron un incremento de US$ 14.792 millones respecto de la jornada anterior.

A principios de junio y por impacto de la fuerte corrida cambiaria que sufrió el país, las reservas del Central perforaron la barrera de los US$ 50.000 millones, al retroceder hasta los 49.933 millones, el nivel más bajo en nueve meses.



La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 5 millones, indicó el Central, que no tuvo participación en el mercado cambiario.



"Se registró el primer tramo del acuerdo Stand By 2018 con el Fondo Monetario Internacional que ascendió a US$ 15.000 millones", señaló en un comunicado.



Además, informó que se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 37 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón.



