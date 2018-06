Cómo será el "persianazo" del lunes en el sector comercial de Paraná

En el marco del paro decretado por las centrales obreras para este lunes, las pymes adhirieron a la medida de protesta para visibilizar la crítica situación por la que atraviesa el sector, y convocaron a un "persianazo".consultó a APYME cómo repercutirá el reclamo en el sector comercial de la capital entrerriana."Invitamos a que el comercio adhiera a la huelga y facilite el paro sindical para que se visibilice la situación de las pymes", indicó Manuel Gabás, integrante de la comisión directiva de APYME al programa"Tanto el sector asalariado como el monotributista y las pymes, estamos en contra de este modelo económico que viene sacrificando la actividad del mercado interno", argumentó Gabás, al tiempo que instó al gobierno que encabeza el presidente Macri, a "ocuparse y desarrollar la industria nacional, la soberanía económica"."Somos testigos de que en Paraná, encontramos locales desocupados, comercios que se achican y están en situación crítica, con deudas bancarias, confiscaciones en cuentas bancarias por parte de la AFIP, comerciantes que salen a vender cara a cara porque ya no pueden sostener un comercio, talleres que despiden empleados", evidenció el vocero de los comerciales de la ciudad."Las pymes no ven futuro, porque por más que trabajen, las ventas cada día se van reduciendo más", remarcó, al tiempo que detalló, cómo se presenta este "circuito de crisis" en el comercio."El sector asalariado viene reduciendo su poder adquisitivo por la devaluación y porque las paritarias no acompañan a la inflación. Eso repercute en la actividad comercial, en los comerciantes, en nuestros proveedores pymes", comentó al respecto.