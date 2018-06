La compra de dólares en bancos registró un fuerte incremento en mayo

"En términos brutos, las compras de billetes de residentes totalizaron US$ 5.003 millones y fueron realizadas por unos 1.080.000 clientes, cantidad que representó un aumento de 250.000 clientes respecto a lo observado en abril", indicó el informe publicado por el Banco Central respecto de las operaciones en el Mercado de Cambios y el balance cambiario.



Señaló que "las compras netas para formación de activos externos de residentes totalizaron US$ 4.616 millones, desagregadas en adquisiciones netas de billetes por US$ 3.439 millones y de divisas por US$ 1.176 millones".



Resaltó que "la compra promedio por cliente del mes resultó en US$ 4.627, registrando un incremento de 40% respecto a lo observado el mes previo".



"El aumento observado en las compras, se dio en un contexto de volatilidad en el mercado de cambios, originado por la adecuación de la tasa de interés internacional y los consecuentes movimientos que tuvieron las monedas de los mercados emergentes", argumentó la autoridad monetaria.



En tanto, destacó que "las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en US$ 2.299 millones, resultado que fue explicado por los déficits en las cuentas ´Ingreso primario´ y ´Servicios´ por US$ 1.802 millones y US$ 969 millones, respectivamente.