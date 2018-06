El dólar cae 13 centavos a $ 28,33 al iniciar la licitación de fondos del FMI

En el comienzo de la licitación de los primeros u$s 100 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para controlar la demanda de divisas, el dólar cae 13 centavos este jueves a $ 28,33 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de. El euro se vende a $ 34,45 y el real a $ 7,57.Sucede luego de que el Directorio Ejecutivo del Fondo aprobara ayer un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un préstamo Stand-By de tres años por u$s 50.000 millones.Cabe recordar que la divisa ascendió el martes seis centavos, en una jornada en la cual el mercado se mantuvo a la expectativa de la primera licitación de Lebac desde la llegada de Luis Caputo al Banco Central.El billete minorista llegó a caer 14 centavos en inicio de la rueda, pero se recuperó en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el que la divisa cerró con un ascenso de 18 centavos a $ 27,76, impulsada por demanda por cobertura y para cumplir obligaciones en el exterior. El volumen total operado descendió un 22,7% a u$s 513 millones.En tanto, en la plaza paralela, el blue terminó estable a $ 28,50, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó levemente bajista en el entorno del 45% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 119 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes.En el Rofex, donde se negociaron u$s 595 millones, el 60 % se pactó entre junio y julio con precios a $ 28,05 y $ 28,985 respectivamente con tasas del 34,7% y 38,35% TNA, para esos plazos. Los futuros se mostraron mixtos, el fin de mes subiendo cinco centavos, y otros cayendo como diciembre, diez centavos, el plazo más largo operado a $ 33,05 a una tasa del 35,67 %. Acomodándose las tasas por debajo del 40% TNA, con un tipo de cambio menos volátil y estable.Por último, las reservas del Banco Central descendieron este martes u$s 185 millones hasta los u$s 48.100 millones.