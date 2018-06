Transportistas se quejan por el alza de costos

En un comunicado, FADEEAC indicó que "en lo que va del año los costos del sector crecieron casi 12% y más de un 29% desde junio del año pasado".



"Los clientes suelen no comprender cuando se discuten tarifas y se exhiben los costos que afrontan los transportistas, y se sigue viendo subir los costos por ascensor, mientras las tarifas lo hacen por las escaleras", agrega el comunicado.



El secretario de prensa de FADEEAC, Juan Aguilar, indicó que "todo lo que viene sucediendo con los combustibles y el tipo de cambio afecta gravemente la economía de nuestro negocio que tiene el 35% de costo solo en combustibles y no tiene previsibilidad de lo que pasará en los próximos meses".



"Es imposible trabajar en estos tiempo donde la actividad económica ha bajado bruscamente entre el 18 y un 25% por debajo del nivel del año pasado", indicó Aguilar en declaraciones a NA.



Aguilar sostuvo que la actividad "ha bajado por los cambios de hábitos en el consumo que tiene la gente y por los aumentos que se vienen materializando y es imperioso poder recomponer el sistema tarifario con nuestros clientes".



"Parte de las empresas están también con problemas fiscales y financieros porque el sistema de negocios viene con un grave retraso y la presión fiscal del estado que está permanentemente embargando y ejecutando cuentas nos pone en una situación de una crisis terminal", añadió Aguilar.



Dijo que la advertencia de FADEEAC "tuvo eco en las autoridades y la semana que viene nos vamos a sentar para analizar la situación para recomponer todo lo que tiene que ver con el sistema fiscal y financiero".



"Nosotros pagamos todo los aumentos al contado, con tarifas que han quedado desfasadas respecto de los costos", explicó el directivo de FADEEAC.



Al referirse al atraso tarifario, Aguilar señaló que se supera el 15% en muchas de las actividades "según los sectores, en el de cereales el último aumento que se dio fue un 12% en febrero, que compensaba lo del año pasado, pero desde ese mes no hubo más actualización tarifaria".



Según FADEEAC, el costo logístico aumentó 1,36% en mayo y la suba en los últimos doce meses superó el 29% y el sector "está en alerta frente a los números en rojo, mientras la presión fiscal no cesa".