Argentina mercado emergente: Esperan más financiamiento para el sector privado

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, consideró que la determinación de la calificadora Morgan Stanley Capital International (MSCI) se debe tomar "como una ayuda"."No estamos en un momento floreciente", aclaró en diálogo con el canal A24 y argumentó que "hay otras malas noticias que afectan" a la actividad económica.Por su parte, el economista Aldo Pignanelli puntualizó que "había sólo dos países africanos y la Argentina" en la categoría de "mercado de frontera"."Los mercados van a reaccionar con una leve mejora", estimó y puntualizó que ello puede "hacer bajar el Riesgo País, que está muy alto".El integrante del equipo económico del Frente Renovador criticó no obstante que "el Banco Central es atendido por sus propios dueños".Puntualizó que ello beneficiará "en particular a las empresas energéticas, telecomunicaciones, agroalimentarias y bancos".El economista Roberto Cachanosky argumentó que la calificadora "hace referencia a que no hay restricciones para movimientos de capitales"."Advierte que si vuelven, se revisa la calificación", puntualizó, y vaticinó que "va a haber más trabajo".Por su parte, el economista heterodoxo Agustín D Attellis criticó que "la decisión de MSCI por la categoría de emergente para la Argentina es parte del acuerdo con el FMI".Según su consideración, "actúa como condicionante para mantener desregulados los flujos de capitales especulativos".