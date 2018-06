La Argentina fue reclasificada como "mercado emergente"

La Argentina ascendió este miércoles a la categoría de "mercado emergente", desde la situación de "mercado de frontera", en el índice elaborado por MSCI (Morgan Stanley Capital Internacional), que en su informe de prensa destacó la confianza de los inversores internacionales sobre el rumbo del mercado local.



Sin embargo, el documento señaló que la entidad está dispuesta a revisar la recalificación si las "autoridades argentinas introdujeran cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado".



Hay distintas categorías de mercados: desarrollado, emergente, fronterizo y de acuerdo al nivel de esa posición los fondos internacionales pueden estar habilitados o no a invertir en una plaza.



La Argentina descendió a la categoría más baja, la de frontera, en 2009 cuando el Gobierno restringió el flujo de capitales, elemento fundamental para los grandes inversores internacionales.



El beneficio de ser emergentes se verá reflejado en el mercado recién el año próximo ya que ascender a la categoría de emergente no implica la llegada inmediata de dichos fondos, dado que el proceso de incorporación al índice lleva unos meses.



Hoy, el MSCI anunció también la inclusión en el índice de Arabia Saudita, que fuera incluido en el análisis tras el encuentro de junio del año pasado, cuando la Argentina perdió la opción de ascender de categoría frente a China y ante un escenario político de elecciones de medio término.



Al mismo tiempo, indicó que en la revisión del año próximo evaluará la reclasificación de Kuwait, país que hasta ahora compartía el grupo de emergentes con la Argentina.



Respecto de la reclasificación de Argentina el informe destaca que "esta decisión siguió a la amplia aceptación de la propuesta de reclasificación por parte de los participantes del mercado que participó en la consulta".



"En particular, los inversores institucionales internacionales expresaron su confianza en la la capacidad del país para mantener las condiciones actuales de acceso al mercado de acciones, que es un factor clave en la clasificación de MSCI marco de referencia", señala oficialmente el comunicado del MSCI.



Sin embargo, a la luz de los eventos más recientes que afectan la situación cambiaria del país, MSCI también aclara "que revisaría su decisión de reclasificación si las autoridades argentinas introdujeran cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado, tales como controles de capital o de divisas".



El índice MSCI Argentina se incluirá en el índice MSCI Emerging Markets coincidiendo con el mes de mayo de 2019 cuando se realiza la revisión anual del índice.



La Argentina se suma así al grupo de países latinoamericanos que ya formaban parte del grupo de mercado emergente: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. (Télam)