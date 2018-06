El dólar subió 6 centavos a $ 28,46 a la espera de la licitación de Lebac

El dólar ascendió seis centavos este martes a $ 28,46 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de, en una jornada en la cual el mercado se mantuvo a la expectativa de la primera licitación de Lebac desde la llegada de Luis Caputo al Banco Central.El billete minorista llegó a caer 14 centavos en inicio de la rueda, pero se recuperó en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el que la divisa cerró con un ascenso de 18 centavos a $ 27,76 impulsada por demanda por cobertura y para cumplir obligaciones en el exterior. El volumen total operado descendió un 22,7% a u$s 513 millones.El resultado neto de la licitación del BCRA fue declarado desierto, por lo que la autoridad monetaria colocó u$s 175 millones, un 44% del monto previsto.Durante la rueda, el ente que preside Caputo apuntó a renovar vencimientos de Lebac por $ 514.000 millones, mientras algunos analistas no descartaban un aumento de tasas para retener a los inversores, mientras otros salieron mediante el mercado secundario y se escudaron en posiciones dolarizadas."El resultado de la subasta de dólares efectuada por el Banco Central el lunes (colocó u$s 175 millones) no pareció ejercer un efecto contagio ni haber influido decisivamente en la tendencia del mercado", indicó el analista Gustavo Quintana. Agregó que "la licitación de Lebac que se efectuó pareció condicionar el clima local y alimentar la demanda de divisas en un escenario que todavía presenta un déficit de oferta privada que es subrogada por la participación oficial abasteciendo de divisas al mercado".La primera operación pactada, en los $ 27,45, se transformó en el registro mínimo de la rueda. Luego, las operaciones de cobertura y la demanda para atender obligaciones con el exterior presionaron para que los precios se alejaran de los bajos niveles iniciales y tuvieran una recuperación que les hizo alcanzar máximos en los $ 27,85 a media jornada. Con muchos altibajos y oscilaciones, los valores del dólar retrocedieron de los máximos de la fecha hasta acomodarse en el valor del cierre.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó levemente bajista en el entorno del 45% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 119 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaban en el plazo de 29 días al 46 % y la de 92 días al 39% TNA.En el Rofex, donde se negociaron u$s 595 millones, el 60 % se pactó entre junio y julio con precios a $ 28,05 y $ 28,985 respectivamente con tasas del 34,7% y 38,35% TNA, para esos plazos. Los futuros se mostraron mixtos, el fin de mes subiendo cinco centavos, y otros cayendo como diciembre, diez centavos, el plazo más largo operado a $ 33,05 a una tasa del 35,67 %. Acomodándose las tasas por debajo del 40% TNA, con un tipo de cambio menos volátil y estable.En tanto, en la plaza paralela, el blue terminó estable a $ 28,50, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.Por último, las reservas del Banco Central descendieron este lunes u$s 182 millones hasta los u$s 48.285 millones.