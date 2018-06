AFIP inauguró las instalaciones del área de control integrado en Uspallata

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inauguró las instalaciones del área de control integrado en la ciudad de Uspallata, paso fronterizo que une la Argentina y Chile y por el que transitan cerca de 300.000 camiones por año.En el acto estuvieron presentes el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, el director General de la DGI, Horacio Castagnola, el director General de Aduanas, Diego Dávila, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.La nueva área de control integrado contará con 10 vías de acceso (anteriormente eran solo 2) con 2 cabinas de trabajo cada una, lo que facilitará el trabajo de los funcionarios de las diversas instituciones de ambos países.El Paso Internacional Cristo Redentor es el más utilizado entre la Argentina y Chile y conforma uno de los corredores bioceánicos más importantes de América del Sur. Anualmente lo transitan más de 3 millones de personas y 300.000 camiones con más de 4 millones de toneladas de carga.Se trata de una de las obras más importantes en materia de comercio exterior que permitirá, entre otros aspectos, una mejora de las condiciones generales de tránsito y el control fronterizo entre ambos países.En las 20 hectáreas del predio habrá capacidad para el estacionamiento de 500 camiones. Además, se instaló un sector especial para cargas peligrosas, cámaras de seguridad en todo el predio y cuatro caniles para uso de los canes entrenados para detección de estupefacientes y divisas.El intercambio de mercaderías (importaciones más exportaciones) entre la Argentina y Chile ha mostrado un incremento del 18% entre 2017 y 2018, pasando de U$S 3.000 a U$S 3.600 millones.La obra, no perdió de vista el impacto ecológico, por lo que incluyó una planta de tratamiento de efluentes cuya salida se aprovechará para el sistema de riego, la plantación de árboles para generar una cortina forestal y un sistema de alcantarillado.