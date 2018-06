Pymes piden frenar aumento de tarifas, limitar importaciones y ampliar créditos

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, pidió que los cambios en el Gabinete nacional beneficien a la actividad industrial y reiteró la importancia de ponerle un techo por seis meses a la suba del precio de la energía, limitar las importaciones y ampliar la oferta crediticia.



"Hay medidas que deben tomarse de manera urgente para reactivar la producción y poder ayudar al conflicto financiero que se generó y que benefició a las inversiones no productivas. Tenemos un plan de acción que podemos aportar en el marco de un plan industrial", afirmó Rosato.



Las expresiones del dirigente pyme se dan en el marco del anuncio del presidente Mauricio Macri de designar a Javier Iguacel en reemplazo del ministro de Energía, Juan José Aranguren; y a Dante Sica por el ministro de Producción, Francisco Cabrera.



El IPA, a partir del trabajo de sus departamentos técnicos, propuso pesificar el precio del sistema energético a las Pymes nacionales para lograr una estabilidad en las proyecciones de los costos productivos por seis meses y recuperar así parte de la productividad perdida a partir del efecto inflacionario.



"Si tenemos 30% de incrementos en energía y gas es imposible poder pensar en inversiones. Necesitamos tener un precio definido por un tiempo fijo para conocer el costo de venta que tenemos", sentenció Rosato.



El titular del IPA también pidió aprovechar los nuevos aires en el Banco Central para restituir una tasa de interés diferenciada para la industria que sea destinada para el pago de los salarios.



La propuesta buscará ayudar a las fábricas a mantener el personal aún cuando existe una baja en la producción ante la caída del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones.



"Nadie quiere vender su producción porque no tiene un costo fijo. Si lo hace, es sólo para pagar salarios. En la actualidad no hay financiamiento en los bancos y aquellos que acceden, están perdiendo plata por las tasas imposibles de pagar", dijo Rosato.



El comercio exterior es otro de los puntos clave para la reactivación del sector industrial, para lo cual planteó "fundamental ponerle un tope a las importaciones porque mientras las Pymes luchan por retener a sus empleados, no despedir y mejorar la productividad interna de nuestras unidades productivas, los productos terminados entran al país sin que signifiquen ni siquiera un mejoramiento de precios", se lamentó Rosato.