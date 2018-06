Los cero kilómetro aumentaron 17% sus precios en 45 días

Foto: Subas de los cero kilómetro Crédito: Ámbito Financiero

El salto del dólar en lo que va del año produjo fuertes subas de precios de los 0 km. La primera se produjo en mayo, cuando las listas se ajustaron tres veces en el mes, como consecuencia de la brusca devaluación del peso en esos días. Pero junio no viene mejor.



Los precios de los vehículos tienen desde ayer un segundo aumento en el mes. Marcas como General Motors y Renault oficializaron ese reajuste con un incremento de entre 2% y 4% que se suma al dado a conocer a comienzo de mes. También Volkswagen anticipó a la red un incremento adicional de 5%. Con este doble ajuste, los precios de los 0 km acumulan un salto de más de 8%, un porcentaje similar al que tuvieron en mayo. Es por eso que en los últimos 45 días los autos tuvieron un aumento de alrededor de 17%. Si se toman los valores que estaban vigentes el último día del 2017, la suba de precios supera el 31%.



Según resalta el diario Ámbito Financiero, la devaluación en el mismo período es cercana al 50% por lo que, aún con este incremento, los precios están retrasados respecto al tipo de cambio. El 70% de las unidades que se venden son importadas y de los vehículos que se fabrican en el país tienen alrededor de 70% de piezas que llegan del exterior, por lo que la incidencia de la moneda estadounidense es muy importante. Comparado con la inflación, en cambio, estos ajustes están muy por arriba del aumento del costo de vida.



Si el dólar se mantiene en los niveles de ayer, es posible que no haya necesidad de ajustar otra vez los precios. Algunas marcas todavía no definieron si aumentan los valores de sus productos o esperan a julio. Lo que está claro es que la suba de precios está impactando en la demanda. Junio muestra retroceso de ventas respecto al año pasado.