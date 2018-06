El dólar cayó 45 centavos y cerró a $ 28,41 tras las nuevas medidas del BCRA

Economía Se subastaron 175 millones en la primera licitación del Banco Central

Las medidas anunciadas por el Banco Central para aplacar la crisis en el mercado cambiario tuvieron el resultado deseado por el gobierno este lunes: el dólar se desinfló 45 centavos a $ 28,40, y cortó una racha de tres alzas consecutivos, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio deEl billete acompañó en parte el recorrido del Mercado Único y Libre de Cambios, donde la divisa se hundió 77 centavos (-2,71%) a u$s 27,58, con un volumen operado de u$s 489 millones, un 21% menos con respecto al cierre previo.Los mínimos se anotaron a poco de la apertura de la jornada en los $ 27,50, un valor que rápidamente quedó desplazado por la lenta pero persistente aparición de órdenes de compra que fueron impulsando reacciones alcistas del tipo de cambio que lo llevaron a tocar máximos en los $ 28,15 en los momentos de mayor presión compradora. Ya sobre el cierre la aparición de órdenes de venta generaron una baja de la cotización que llevó los valores a un nivel no muy lejano a los mínimos de la jornada.Durante la rueda, el Banco Central anunció que los encajes bancarios aumentarán escalonadamente 5,0 puntos porcentuales para los depósitos a la vista y a plazo, con un efecto total estimado de absorción de liquidez por unos $ 100.000 millones. Operadores dijeron que los encajes, que se encontraban en un 20% para colocaciones en caja de ahorro y cuenta corriente, aumentarán 3,0 puntos porcentuales a un 23% y se elevarán al 25% el mes próximo.Además, la autoridad monetaria estableció detalles para licitaciones de moneda extranjera, al tiempo que anunció la primera subasta por u$s 400 millones para la subasta de este entre lunes y martes, de los cuales se adjudicaron en esta primera jornada unos u$s 175 millones con un precio promedio de $ 27,49, por debajo del cierre mayorista.Anunció, también, que se flexibilizan los requisitos para que las entidades financieras puedan adquirir Letes en dólares en el mercado secundario. Además autorizó a los bancos a aumentar su posición global neta en moneda extranjera por encima del 5 por ciento admitido y hasta el 30 por ciento de su responsabilidad patrimonial computable (RPC), en tanto el exceso se integre con Letes en dólares.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó al alza en el entorno del 48% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 80 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban en el plazo de 30 días al 47% y la de 93 días al 43% TNA.En el Rofex, donde se operaron u$s 466 millones, más del 60 % se pactó entre junio y julio con precios a $ 28 y $ 29 respectivamente con tasas del 46,3% y 43,7% TNA para esos plazos.En tanto, en la plaza paralela, el blue descendió 20 centavos a $ 28,50, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. El "contado con liqui" trepó el viernes 33 centavos a $ 28,51.Por último, las reservas del Banco Central descendieron el viernes u$s 604 millones hasta los u$s 48.461 millones.