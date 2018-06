El Banco Central intenta frenar la escalada del dólar con nuevas medidas

El Banco Central saldrá a anunciar una serie de medidas monetarias y cambiarias con el objetivo de frenar de una vez la escalada de la divisa, que el viernes cerró a $28,80.1.Desde hoy aumentan tres puntos y el mes que viene otros dos el porcentaje de inmovilización de los depósitos. Pero el Central dispone que esos fondos que quedarán inmovilizados podrán integrarse con un bono en pesos a dos años, que el Tesoro colocará hoy a una tasa fija de entre 26% y 28%.y además obliga a los bancos a desprenderse de una porcentaje de las Lebac que mantienen en cartera.2.: el Tesoro aprovechará lo que recaude con la emisión de dos bonos para que el BCRA empiece a retirar Lebac. En primer lugar colocará un "bono dual" que paga en dólares o en pesos, según cuál resulte mejor inversión. Se espera que compren tanto inversores institucionales como fondos del exterior. Además emitirá un bono en pesos a tasa fija a dos años para ser comprado por los bancos. Con esos recursos recomprará al Central una parte de las letras intransferibles colocadas hace una década. Y el BCRA tomará esos fondos para avanzar con el desarme de la "bomba de tiempo". En esta primera etapa comenzarán con unos $100.000 millones.3.La Posición General de Cambios se había bajado hace un mes de 30% a 10%. Ahora se reducirá otros cinco puntos, por lo que las entidades tendrán que bajar al 5% de su patrimonio. De esta forma,De esta forma, quienes deseen comprar divisas no tendrán tanto apuro por hacerlo durante la rueda cambiaria, aceptando fuertes aumentos, sino que luego podrán ir a la pulseada por las reservas del Central. Pero este mecanismo será sólo por hoy y mañana. A partir del jueves serán directamente los dólares del Tesoro los que comenzarán a licitarse con el mismo mecanismo, siempre a través del Central. Será con los dólares que aporte el FMI, por un total de USD 7.500 millones. Otro monto similar tendrá como destino las reservas del Central.5.: Este compromiso asumido con el Gobierno comenzaron a cumplirlo el viernes y se mantendrá a lo largo de las próximas semanas. A cambio, el Banco Central se comprometió a no tocar el plazo de 10 años que tiene el campo para liquidar divisas. Pero básicamente comprendieron que no tendría sentido obligar a entrar los dólares, porque podrían salir a comprar y girar al exterior por la otra ventanilla.