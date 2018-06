Martín Redrado: "Fue un error tener un dólar flotante"

Consultado sobre el efecto del cambio de mando en el Banco Central, Redrado dijo: "Los mercados se mueven por expectativas y realidades. Luis Caputo tiene una excelente reputación en los mercados; es necesario mostrar que no hay marchas y contramarchas".



El economista se refirió, también, a la demanda de la divisa estadounidense: "Una corrida se resuelve con plata, con dólares. Cuando hay presión compradora, no hay oferta suficiente. La carta de intención con el Fondo Monetario Internacional le da poco margen de maniobra al Banco Central".



Sobre el acuerdo con el FMI, Redrado se mostró disconforme con la decisión de dejar librar el dólar: "Estoy convencido de que fue un error tener un acuerdo con el FMI con un dólar flotante. La posición de los técnicos del Fondo es que haya un tipo de cambio libre; no tienen en cuenta la idiosincrasia, la historia y la formación de precios del país donde intervienen. El Fondo tiene esa fórmula de receta única, creo que no es lo adecuado, necesitaríamos un tipo de cambio flotante administrado".



El extitular del BCRA habló de los efectos en la economía cotidiana y subrayó las consecuencias en el consumo y en los salarios. "El principal efecto es sobre el bolsillo, los salarios quedan cada vez más rezagados. Por eso es muy importante que se estabilice el tipo de cambio, sino los precios no terminan de acomodarse. El primer impacto es en la capacidad de compra. La recomendación con respecto a los créditos es esperar a que baje la tasa de inflación".



Redrado se mostró contrario a la suba de la tasa de interés implementada por Sturzenegger: "Tenemos una tasa de interés excesivamente alta parar disciplinar la inflación, un instrumento, a mi juicio, equivocado e insuficiente".



Para Redrado, al actual plan económico le falta un programa de crecimiento y, para lograrlo, considera necesario "bajar impuestos a los sectores productivos, ampliando la base de tributación; y generar una gran cruzada exportadora", porque, según señaló, actualmente no se generan los suficientes dólares, sin recurrir al financiamiento externo.



Con respecto a un posible cambio en la quita de retenciones al campo, Redrado sostuvo: "La Argentina necesita más oferta exportable, quizás fue un error el cronograma de baja mensual de retenciones a la soja. Hay que terminar con un esquema de estímulos que hace postergar la liquidación de soja".