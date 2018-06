China aplicará los mismos aranceles que EEUU le impondrá a sus productos

Internacionales China advierte que anulará acuerdos con EEUU si Trump impone aranceles

El Ministerio chino de Comercio sostuvo que, pese a no desear que se produzca una guerra comercial, responderá a Estados Unidos "con las mismas medidas impositivas" que ese país impondrá a China."Introduciremos de inmediato la misma escala y las mismas medidas arancelarias y todos los logros económicos y comerciales alcanzados por ambas partes quedarán invalidados", apuntó el ministerio en un comunicado publicado en su página web.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes la medida "a la luz del robo de propiedad intelectual y tecnológica y otras prácticas comerciales injustas".Por el momento, Estados Unidos no dijo cuándo entrará en vigor la medida.El comercio entre Estados Unidos y China fue "muy injusto durante mucho tiempo; esta situación ya no es sostenible", agregó la Casa Blanca.Al hacer el anuncio, Washington advirtió que aplicará nuevos aranceles si China responde con una medida similar a la suya, tal como sucedió horas más tarde.Télam.