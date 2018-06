Por segunda vez en el mes, aumentan precios de los cero kilómetro

El nuevo salto del dólar de ayer sacudió al mercado automotor, que recién se estaba reacomodando de la suba registrada durante mayo. En las terminales y representantes de marcas importadas se vivió un día agitado, con muchas reuniones para definir la estrategia de precios. Con un tipo de cambio por arriba de los $28, las listas difundidas a comienzos de mes quedaron desactualizadas ya que fueron pensadas para compensar parte de la devaluación de mayo, cuando el dólar quebró la barrera de los $26. Porque mientras la moneda estadounidense había subido 35% hasta ese momento, los precios de los 0 km se habían incrementado alrededor de 20%. Sólo en mayo habían tenido un ajuste de 9%. Pero la tensión cambiaria de ayer alteró todo. Tanto es así que casi todas las automotrices evaluaban ayer si corregían los precios dados a conocer dos semanas atrás.



"Vamos a esperar a mañana (por hoy) para ver si se consolida el precio de dólar en ese nivel o da un respiro. Todavía no hay decisión tomada", explicaron en una terminal. Sin embargo, en otras compañías, decidieron no esperar. General Motors adelantó a su red de concesionarias que desde el lunes subirá los precios un 2,4%. Esto se suma al ajuste de 6% que había realizado a comienzo de mes. También la alemana Volkswagen enviará nueva lista desde el lunes.



En tanto, desde otra terminal también adelantaron a sus concesionarias que tendrían nuevos precios desde hoy. "No nos informaron el porcentaje, pero estimamos que puede ser de 4%", explicó una fuente del sector. De todas maneras, desde la automotriz señalaron al diario Ámbito Financiero que "hasta hoy (por ayer) no está confirmado".



El resto de las marca, salvo alguna excepción, seguirá estos pasos si el dólar hoy no revierte claramente su tendencia. El impacto del dólar en este sector es muy fuerte. El 70% de los vehículos que se venden son importados y los 0 km de producción nacional llevan alrededor de 70% de piezas que vienen del exterior. De todas maneras, el traslado a los precios no es lineal porque frena la demanda. "Este aumento que nos mandará la fábrica no sé si lo vamos a poder trasladar a los precios porque el mercado está muy caído", explicaron en una concesionaria. Los patentamientos en lo que va del mes vienen en retroceso.



En el segmento de vehículos importados también se siente el impacto. Al tener sus listas en dólares, los modelos suben en pesos, por lo que buscan mantener las ventas tomando el dólar a un valor más bajo de $20 a $24, pero con el aumento de ayer también están reviendo el cambio de estrategia para no perder plata.

Fuente: Ámbito Financiero