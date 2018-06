Mercado laboral: la vuelta al FMI "frenó las búsquedas de las pymes"

La primera parte del año mostró una inercia creciente, pero moderada, a la hora de hablar de búsquedas profesionales dentro del mundo pyme. El anuncio de la vuelta al FMI, la devaluación y una inflación por encima de lo esperado causaron que, al menos por el momento, esa tendencia se frenara. Y, si a esto se le agrega que las pequeñas y medianas empresas se toman más tiempo para contratar personal, respecto de las grandes, el mejor pronóstico para el cierre del año es que termine igual que como comenzó.



Al dar un panorama sobre lo ocurrido en el primer semestre, Federico Carrera, director asociado de High Flow, señala: "Las pymes tuvieron movimiento. Hubo búsquedas en posiciones comerciales y de finanzas". Y remarca: "El agro, servicios financieros, tecnología, energía y start ups 100% digitales fueron las industrias que más dinamismo tuvieron".



Por su parte, Miguel Alfonso Terlizzi, director General de HuCap, hace el siguiente resumen: "2018 comenzó con una perspectiva optimista a nivel empresarial, de lo más alto que pueda recordarse en muchos años, siendo el resultado del mismo un mayor nivel de actividad en materia de demanda y oferta laboral". Y añade: "Creemos que 2018 continuará cauteloso y ese escenario de mayor movilidad de postulantes que se había comenzado a visualizar, al igual que lo que sucede con las empresas, continuarán aferrados a la silla, en niveles generales".



En cuanto a los sectores que presentaron mayor dinamismo, Terlizzi menciona tecnología, finanzas, banca y automotrices y, un poco más abajo, ubica a la construcción.



Las búsquedas laborales, en los primeros cinco meses del año, siguieron la tendencia de 2017, esto, en palabras de Matías Ghidini, General Manager de GhidiniRodil, significa: "Una tendencia con inercia creciente, muy moderada". Y agrega: " Esto, obviamente, hasta mayo. Por eso, hasta junio, será un semestre con búsquedas activas, y que tenía esta propensión a un crecimiento lento, pero sostenido".



Aunque aclara que varía de acuerdo al sector.



"Hay como un primer frenazo, sobre todo ahora, en las últimas dos o tres semanas, en parte por el impacto", agrega Ghidini respecto de las negociaciones con el FMI, aunque señala: "Todavía no podría confirmar si es algo que va a marcar tendencia o es parte de un susto inicial. Pero sí, hay compañías que han pisado la pelota y frenado procesos".

Sobre este tema, Alejandro Servide, director de Professionals & RPO de Randstad Argentina, agrega: "Si bien el anuncio ayudó para calmar un poco el mercado de divisas, se sigue observando una atmósfera de expectativa, por lo cual se espera que con el cierre del acuerdo se ayude a calmar el mercado". Lo que se viene Para lo que resta del año, Carrera dice: "Hemos identificado empresas que van a necesitar volcarse al mercado con mayor agresividad, para pelear el share y fidelizar su base de clientes, a través de la digitalización".



Es por ello que añade: "Se dan búsquedas en áreas de Marketing, Finanzas y Comerciales, para empresas que necesitan ganar nuevos clientes en canales digitales en los que antes no estaban". Y remarca que esto incluye firmas productivas y de servicios, que salen a la caza de clientes que se encontraban desatendidos incluso por distribuidores o representantes comerciales.



A la hora de hablar sobre los perfiles y posiciones que estarán en el radar, el director asociado de High Flow considera: "Los perfiles de IT van a seguir siendo parte de la demanda insatisfecha por mucho tiempo más".



Por ello, señala que posiciones de Controller, CFO, gerentes Comerciales y de Marketing seguirán encabezando las búsquedas. Y lo justifica de la siguiente manera: "Las pymes necesitan ver su cash flow, planificar su futuro financiero, mejorar su posicionamiento, incorporar canales de e-commerce y orientarse no sólo al producto sino a las ventas y los resultados comerciales". A estas posiciones, según el especialista, le siguen las búsquedas para las áreas de apoyo estratégico, como RR.HH. y Operaciones, donde se pueden lograr mejoras y recortar costos ocultos.

El panorama de Carrera es más desalentador para los rubros de consumo masivo, retail y textil, además de que necesitarán un "muy buen cierre de año" para crear nuevas posiciones en 2019. "Es posible que tengan que contratar en caso de que deban reemplazar a algún colaborador que renuncie, pero vemos que son los sectores que necesitan un apoyo externo para protegerse de algunos factores negativos, como la importación de bienes durables", acota.



Respecto de las expectativas para el año que viene, en High Flow dicen: "Hay un sector que está en franca expansión y no ha tocado su techo: las fintech, 100% argentinas, y las start ups de nuevos negocios digitales, con foco en un producto o servicio 100% digital, de alta escalabilidad regional y global, bajos costos operativo y con necesidad de una fuerte inversión inicial para captar usuarios". Y asegura que "todos los profesionales quieren estar" en este tipo de compañías.



"Las posiciones de IT continúan a la cabeza, siendo además las figuritas difíciles del mercado: programadores, desarrolladores, líderes de proyectos, programadores mobile en sus diferentes versiones de programación", dice Terlizzi, para luego agregar: "Las posiciones comerciales continúan presentando una alta demanda, casi a la par de las posiciones de tecnología: e-commerce, Marketing digital, Key Account Manager, gerente Comercial o de Ventas, Product Managers, ejecutivos de cuentas". En otras palabras, posiciones orientadas a ventas y resultados, con el desafío de hacerle frente al contexto socioeconómico, con el objetivo de mantener los márgenes de rentabilidad.



"Logística, supply chain, producción, así como las posiciones de finanzas en busca del control de costos y eficiencia de gastos financiamiento de los proveedores y clientes continúan en la lista", agrega el director General HuCap.



Servide arroja un pronóstico más alentador de cara al futuro: "Si bien en consecuencia de los acontecimientos económicos ocurridos en las últimas semanas, específicamente la depreciación sufrida por el peso y los anuncios de mayores ajustes, se podría frenar el crecimiento proyectado, creemos que, igualmente, habrá una tendencia de crecimiento".



Y agrega: "Debemos tener en cuenta que la Argentina ha cambiado su visión de trabajo con una mayor apertura comercial, esto implica un proceso de transformación en los modelos de negocios en las compañías por ende mayor una mirada muy positiva para el crecimiento de las compañías".



