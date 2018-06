Etchevehere: "La Agroindustria es el motor para el desarrollo del país"

El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere participó de la jornada Argentina Visión 2020/40, que hizo foco en cómo se puede emprender e innovar desde el agro en el futuro de Argentina, destacando los pilares de gestión del Ministerio y la importancia de la innovación tecnológica aplicada al sector.



"A través de nuestros 3 ejes de gestión: desburocratización, competitividad y aperturas de mercados apuntamos a consolidar a la Argentina como una potencia agroalimentaria mundial a la vez de que es el motor para el desarrollo del país", afirmó Etchevehere.



Durante su disertación, el Ministro también señaló "estamos trabajando en el Distrito de Innovación Agroindustrial en el ámbito del INTA Castelar para que ingenieros, científicos e investigadores desarrollen tecnologías que sean un insumo indispensable para la actividad".



En este sentido, Etchevehere destacó "la importancia de estos espacios donde lo que se crea no queda solo en ideas, sino que se convierten en productos tangibles que se traducen en prestigio científico y rédito económico tanto al organismo como a la entidad privada que colaboró con su desarrollo."



"Necesitamos tener cimientos sólidos para encarar el futuro y para eso estamos trabajando. Ya simplificamos una gran cantidad de trámites para que el productor haga lo que tiene que hacer, formamos 28 mesas de competitividad y hay 9 más en proceso de armado y abrimos más de 140 mercados, entre otras acciones que concretamos en lo que llevamos de gestión" subrayó el titular de Agroindustria.



Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, resaltó la relevancia del evento "sobre todo porque estamos hablando del futuro a largo plazo, y este tipo de discusiones definen si seremos un país desarrollado o no", afirmó. Además, señaló que el futuro del agro se enmarca en otra disciplina que es más ambiciosa: la bioeconomía, "que no es sólo la aplicación de seres vivos para generar valor o convertir los deshechos en subproductos del agro, sino que puede ser también una economía más biológica, que tenga en cuenta el desarrollo del ser humano: que no sólo mire la rentabilidad sino también cómo mejora esa actividad la calidad de vida de la gente y sobre todo la generación de empleo".



Etchevehere compartió la apertura junto a Lino Baraño, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires; José Demicheli, socio fundador y director general ADBlick Agro; Ana Eugenia Galiano, decana facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral; Daphnee Mac Grath, coFundadora y directora ejecutiva BisBlick - Compromiso Social.



El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Ciencia, estuvo organizado en conjunto por ADBlick Agro, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el Ministerio de Producción de la Nación. El mismo es a total beneficio de BisBlick Talento Joven, una fundación que brinda becas para que jóvenes de alto potencial y bajos recursos económicos puedan terminar sus estudios terciarios y universitarios.