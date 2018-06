El dólar se dispara $ 1,48 y supera los 28 pesos sin intervención del BCRA

El dólar continúa con su tendencia alcista: ya se vende a más de $28 en distintos bancos, mientras que el mayorista cotizaba a $27,50, después del récord que marcó ayer cuando cerró a $26,25.Según el Banco Nación, que tiene una de las cotizaciones más bajas del mercado, la divisa se vendía a $28,20 siendo que ayer el valor de venta promedio, según el Banco Central, fue de $26,69.Sin intervención del Banco Central en el mercado de cambios, el dólar se dispara $ 1,48 este jueves al nuevo récord intradiario de $ 28,21 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio deSucede en momentos de incertidumbre tras el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el crédito Stand By (hoy se conoció la letra chica del préstamo), de cara a una abultada licitación de Lebac y a la espera de la decisión que tomará el gestor de índices MSCI de incorporar al país a su referente de mercados emergentes."El acuerdo (FMI) si bien permite flotación administrada del tipo de cambio, difícilmente el FMI acepte utilizar reservas ante eventuales corridas. El dólar deberá flotar en contextos de turbulencias, para asegurar el repago de la deuda incluso en los peores momentos", estimó la consultora Econométrica.El economista Gustavo Ber afirmó a este medio que la suba se da "producto de la demanda acelerada que no encuentra oferta privada". No obstante, consideró que además de la confusión que genera el accionar de la autoridad monetaria, no debería descartarse que un tipo de cambio más alto sea también "una decisión post acuerdo con el FMI".En ese contexto, agregó que no habría que descartar un proceso de "overshooting" (implica que la divisa suba más de lo necesario para bajar posteriormente a un nuevo equilibrio) logrando que la demanda se frene sola.En tanto, en la plaza paralela, el blue gana $1,20 a $ 28,20, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.Cabe recordar que ayer, con gran volatilidad y pese a ventas del Central, la divisa aceleró su tendencia alcista y marcó otro récord al trepar 34 centavos. Fue producto de una firme demanda no que no encontró respaldo en la punta vendedora, abastecida por la autoridad monetaria, que en la primera parte de la rueda vendió unos u$s 99 millones, según el BCRA.En el mercado mayorista, la divisa saltó 25 centavos al máximo histórico de $ 26. "El mercado abrió pedido de dólares, pero salió el Banco Central a vender y todo se tranquilizó. Cuando éste se retiró, las puntas de compras por volúmenes reducidos hicieron cambiar abruptamente el ritmo del mercado", explicó un agente de cambios.Los operadores del mercado de cambios también siguieron de cerca la tasa de interés del "call money", que llegó a 40,50%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban en el plazo de 8 días al 42%, a 35 días al 41% y a 98 días al 39,50%.En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 777 millones, de los cuales más del 65% se pactó entre junio y julio con precios de $ 26,812 y 27,60, y con tasas de 67,05 % y 46,79%.