Finanzas venderá hasta u$s 7.500 millones del FMI para satisfacer demanda local

El programa consistirá en ventas diarias pre-anunciadas que se ejecutarán a través de un mecanismo de subastas realizadas por el BCRA a solicitud del Tesoro.



El Gobierno suspenderá hasta el 20 de junio el intento de liberar el tipo de cambio y la política de flotación limpia. Ese día deberían liberarse los u$s15.000 millones comprometidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo que, esperan en el oficialismo, volverá a haber la suficiente cantidad de dólares para ofrecer al mercado como para que el precio pueda volver a estar bajo dominio público. Y que no traiga complicaciones financieras durante la transición hasta que se concrete la llegada del dinero prometido. Mientras tanto, los anuncios de liberalización del mercado cambiario quedan congelados.



Cabe recordar, como informó Ámbito Financiero, que al Banco Central no le tembló el pulso ayer para terminar con la decisión de dejar flotar el dólar (anunciada el último jueves) y de volver a la política que sostuvo desde que Federico Sturzenegger llegó a la entidad.



En el directorio del banco se dieron cuenta de que no son tiempos para relajarse y que, al menos por ahora, el mercado no es el aliado para mantener la tranquilidad cambiaria, y que continuará midiendo la capacidad de reacción por varias jornadas más.



El cambio de estrategia fue mencionado sin eufemismos ayer en el Comunicado de Política Monetaria de la entidad: "En lo que hace al régimen monetario, se ratifica la política monetaria de metas de inflación con la tasa de interés como instrumento y el esquema de flotación cambiaria, con intervenciones eventuales ante dinámicas disruptivas".



Desde el Central se recordaron movimientos similares en tiempos de la última corrida cambiaria, y se optó el mismo lunes por volver a las intervenciones selectivas para frenar la ronda de especulaciones al alza. Así, el dólar cerró ayer a $ 26,39, con ventas por casi u$s 700 millones.



El viraje a la "flotación sucia" se mantendrá hasta el 20 de junio. Ese día debería presentarse en sociedad el acuerdo cerrado con el FMI en Washington; y, en consecuencia, tendrían que liberarse los u$s15.000 millones comprometidos para el primer tramo del pacto.