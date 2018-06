Pese a ventas del BCRA, el dólar marcó otro récord: Saltó 34 centavos a $ 26,73

Con gran volatilidad y pese a ventas del BCRA, el dólar aceleró su tendencia alcista este miércoles y marcó otro récord: trepó 34 centavos a $ 26,73 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio deFue producto de una firme demanda no que no encontró respaldo en la punta vendedora, abastecida por la autoridad monetaria, que en la primera parte de la rueda había tranquilizado al mercado.De hecho en el inicio, el billete llegó a ceder hasta 17 centavos, ya que también ayudó el anuncio del Ministerio de Finanzas, que dijo que usará u$s 7.500 millones del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ventas en el mercado cambiario.En el mercado mayorista, la divisa saltó 25 centavos al máximo histórico de $ 26. "El mercado abrió pedido de dólares, pero salió el Banco Central a vender y todo se tranquilizó. Cuando éste se retiró, las puntas de compras por volúmenes reducidos hicieron cambiar abruptamente el ritmo del mercado", explicó un agente de cambios.El analista financiero Christian Buteler sostuvo a este portal que "el anuncio de Finanzas tuvo un impacto en el mercado" inicialmente. Sin embargo, la noticia se esfumó muy rápido, y enseguida la demanda volvió a empujar a la divisa a nuevos máximos.En la plaza paralela, el blue gana cinco centavos a $ 26,75, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes u$s 539 millones hasta los u$s 49.099 millones.