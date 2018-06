Pago de boleta de gas en cuotas: La opción alcanza a 56 mil usuarios en Paraná

Cómo debe proceder el usuario del servicio

Morosidad

Rige desde este lunes,, según así lo dispuso el Gobierno nacional para todas las categorías de clientes residenciales que abarcan a las pequeñas y medianas empresas, respecto de las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre.consultó a Redengas, la empresa que brinda el servicio en Paraná, cómo se implementará esta modalidad y cuáles son los requerimientos."Se trata de la posibilidad parapuedan llegar a pedir, porque, el financiamiento del 25% de las facturas que se emitan a partir de julio y hasta el 31 de octubre", explicó a, el gerente de Redengas, Mario Luna.Según aclaró,, y si lo hace después, esa opción regirá para la factura siguiente"."Se financia el 25% de dos facturas para usuarios residenciales porque se emiten bimestralmente, y para usuarios comerciales sería el 25% de cuatro facturas", aclaró.De acuerdo a lo que expuso Luna, "el monto que se financie se cobrará a partir de las facturas que se emitan desde noviembre en adelante; mientras que para el caso de los residenciales, se recuperará en tres facturas; y en el caso de los comerciales será en seis facturas, aplicando una tasa de interés que no sobrepasará el 1.5%"."La tasa es la del Banco Nación, y si supera ese porcentaje, a la diferencia la aportará el Gobierno", advirtió.Según lo dispuso Enargas a través de una resolución, los usuarios tendrán plazo para optar a la financiación del consumo hasta el primer vencimiento de su factura, y deberán comunicarlo mediante los canales y modalidad que cada distribuidora deberá informarles."El Ente Regulador fijó las pautas generales y hasta fin de mes tenemos que ver de qué manera lo implementamos", comentó el gerente de Redengas, al tiempo que adelantó: ", para que los usuarios no tengan que venir hasta la empresa"."Cada empresa lo implementará de la forma que pueda, porque cada prestataria del servicio tiene su sistema comercial", acotó al respecto.En la oportunidad, el gerente de Redengas ratificó que"No es intención de la empresa, cortar el servicio a los usuarios. El que tiene voluntad de pago, viene y plantea su problema, porque nosotros estamos abiertos a analizar la situación particular de cada uno y darle una solución", aclaró Luna.