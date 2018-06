El dólar bajó seis centavos y cerró a $ 26,39

Por primera vez tras conocerse el monto del acuerdo por u$s 50.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a casi un mes de su última intervención, el Banco Central reapareció en el mercado y vendió casi u$s 700 millones para contener al dólar, que terminó con una baja de seis centavos a $ 26,39 en agencias y bancos.



En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa se hundió 25 centavos a $ 25,75 como resultado de la intervención del Banco Central, que sacrificó u$s 695 millones de sus reservas. El volumen se disparó un 108% hasta las u$s 1.104 millones, lo que demuestra la necesidad del mercado en cubrir posiciones tanto locales como en el exterior.



Fue la primera vez que la autoridad monetaria participó de la rueda desde el 15 de mayo, cuando vendió u$s 791 millones para evitar una disparada del tipo de cambio en medio del megavencimiento de Lebac.



La divisa continúa siendo demandada por bancos, empresas e inversores y -como la oferta de exportadores e inversores se redujo notablemente- la autoridad monetaria tuvo que intervenir con ventas, desde los $ 26 en el inicio de la jornada hasta los $ 25,75 en el final.



"Todo sigue y seguirá igual hasta tanto no cambien las condiciones del mercado, que estará expectante por lo menos hasta que no ingrese efectivamente el primer tramo del giro en dólares la semana próxima; se tranquilicen los mercados financieros locales y del exterior; y se conozca la decisión del MSCI sobre recategorizar al país como emergente", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.



En esta rueda, el mercado además operó atento a la decisión de la autoridad monetaria sobre su tasa de política monetaria, que finalmente mantuvo en el 40%, un nivel determinado para frenar la corrida cambiaria en mayo pasado.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó estable al 38% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 129 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaban en el plazo de 9 y 36 días al 40% y la de 162 días al 38% TNA.



En el mercado de futuros, en el OCT-MAE se pactaron u$s 234 millones y en el Rofex se negociaron u$s 918 millones, donde más del 55 % se pactó entre junio y julio con precios a $ 26,205 y $ 27 respectivamente con tasas del 35,83% y 36,16% TNA, para esos plazos.



En la plaza paralela, el blue subió 40 centavos a $ 26,70, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En cambio, el "contado con liqui" se hundió 28 centavos a $ 25,77.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron este martes u$s 539 millones hasta los u$s 49.099 millones.