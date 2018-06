Sin techo oficial, el dólar se disparó 47 centavos sobre el cierre a $ 26,45

Sin oferta por parte del Banco Central, el dólar se disparó sobre el cierre 47 centavos al récord de $ 26,45 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio deEn tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa trepó 69 centavos y cerró a $ 26 en una jornada con poco volumen de negocios (cayó 22% a u$s 528 millones)El mercado comenzó a operar con un dólar a $ 25,35 pero la oferta estuvo ausente en todo el día, motivo por el cual, comenzó a subir lentamente el tipo de cambio hasta que, faltando media hora y ante el temor de los bancos de no poder cubrir la demanda, se disparó subiendo de manera abrupta hasta alcanzar la insólita cifra de $ 26,20, es decir, 90 centavos más que el cierre del último viernes.Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "operadores esperaban que, con ante una suba del dólar mayorista contra el peso de 3,5% en el día, iba a intervenir el Banco Nación en el último tramo de la jornada para amortiguar la suba y no causar sobresaltos en la cotización. Sin embargo, en los 30 minutos anteriores al cierre de la jornada, dejó que corriera la cotización".En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó estable al 37% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 120 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se negociaban en el plazo de 10 y 37 días al 40% y la de 163 días al 38% TNA.En el Rofex, donde se intercambiaron u$s 737 millones, más del 70% se pactó entre junio y agosto con precios a $ 26,40 y 27,617 respectivamente con tasas del 29,55% y 28% TNA para esos plazos. Los futuros subieron más de 40 centavos promedio, acompañando la suba final del spot también de cuarenta centavos en la última media hora.En la plaza paralela, el blue cae 10 centavos a $ 26,10, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" trepó el viernes 46 centavos a $ 25,49.Por último, las reservas del Banco Central cayeron el viernes u$s 202 millones hasta los u$s 49.648 millones.